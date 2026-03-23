Нетаньяху обсудил с Трампом возможную сделку с Ираном

21:22 23.03.2026 Пн
Американский лидер видит шанс реализовать цели войны через соглашение
aimg Мария Науменко
фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили возможность заключения сделки с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение израильского премьера, опубликованное его офисом.

По его словам, Трамп считает, что военные достижения Израиля и США могут быть использованы для реализации целей войны дипломатическим путём.

"Президент Трамп считает, что есть возможность использовать те огромные достижения, которых мы достигли совместно с американскими вооруженными силами, для реализации целей войны путем заключения соглашения - соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы, - отметил Нетаньяху.

В то же время он подчеркнул, что Израиль продолжает военные действия.

"Мы продолжаем наносить удары как в Иране, так и в Ливане. Мы разрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить серьезные удары по "Хезболе", - заявил премьер.

Он добавил, что израильские силы недавно ликвидировали еще двух ядерных ученых и продолжают операции.

"Мы будем защищать наши жизненно важные интересы при любых обстоятельствах", - подытожил Нетаньяху.

Переговоры Ирана и США

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше.

По его словам, договориться о мире захотел Тегеран, на этом фоне Трамп поручил приостановить удары по объектам на территории Ирана.

В то же время, по данным источников Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом.

Сам Калибаф это отрицал, заявив, что никаких переговоров с США не ведется, и подчеркнул поддержку верховного лидера Ирана.

По информации израильских СМИ, в Вашингтоне ориентируются на 9 апреля как на возможную дату завершения войны. В ближайшее время ожидаются переговоры между США и Ираном.

