Нетаньяху обсудил с Трампом возможную сделку с Ираном
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили возможность заключения сделки с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение израильского премьера, опубликованное его офисом.
По его словам, Трамп считает, что военные достижения Израиля и США могут быть использованы для реализации целей войны дипломатическим путём.
"Президент Трамп считает, что есть возможность использовать те огромные достижения, которых мы достигли совместно с американскими вооруженными силами, для реализации целей войны путем заключения соглашения - соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы, - отметил Нетаньяху.
В то же время он подчеркнул, что Израиль продолжает военные действия.
"Мы продолжаем наносить удары как в Иране, так и в Ливане. Мы разрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить серьезные удары по "Хезболе", - заявил премьер.
Он добавил, что израильские силы недавно ликвидировали еще двух ядерных ученых и продолжают операции.
"Мы будем защищать наши жизненно важные интересы при любых обстоятельствах", - подытожил Нетаньяху.
Переговоры Ирана и США
Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше.
По его словам, договориться о мире захотел Тегеран, на этом фоне Трамп поручил приостановить удары по объектам на территории Ирана.
В то же время, по данным источников Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом.
Сам Калибаф это отрицал, заявив, что никаких переговоров с США не ведется, и подчеркнул поддержку верховного лидера Ирана.
По информации израильских СМИ, в Вашингтоне ориентируются на 9 апреля как на возможную дату завершения войны. В ближайшее время ожидаются переговоры между США и Ираном.