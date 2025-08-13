ua en ru
"Фейковые новости": Трамп обрушился на критиков его встречи с Путиным

США, Среда 13 августа 2025 15:49
"Фейковые новости": Трамп обрушился на критиков его встречи с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на СМИ, которые разместили негативные публикации относительно его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп назвал их "фейковыми новостями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его социальной сети Truth Social.

В частности, Трамп заявил, что над освещением его предстоящей встречи с Путиным работают "очень нечестные СМИ". Они, по версии Трампа, цитируют "уволенных неудачников и действительно глупых людей" - к которым президент отнес своего экс-советника Джона Болтона.

"Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил", - написал он.

Трамп добавил, что это США, мол, "побеждают во всем". СМИ, которые пишут критику в адрес президента и его планов встретиться с Путиным - это "фейковые новости", а люди, которые критикуют встречу - "больные и нечестные люди".

"Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку! Они больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!", - написал президент США.

Отметим, ранее Трамп сделал заявление относительно своего предстоящего разговора с европейскими лидерами. Он утверждает, что они поддерживают его планы добиться заключения мира в Украине.

По данным источников, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами начнется сегодня в 15:00 по киевскому времени. После этого президент США поговорит отдельно с европейскими лидерами.

Трамп и Путин встретятся на Аляске

Напомним, что Трамп и Путин встретятся на американской Аляске уже в пятницу, 15 августа. Этот саммит будет касаться войны в Украине, но пройдет непосредственно без лидера Владимира Зеленского.

Издание WSJ писало, что на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

Лидеры стран ЕС и Украины в ответ выдвинули свое контрпредложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров. В общем, в Украине и Европе есть сильные опасения о том, что Путин во время встречи сможет повлиять на Трампа и изменить его отношение к Украине и Европе.

