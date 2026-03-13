Трамп хочет вернуться к торговле с Россией, - Вэнс

22:38 13.03.2026 Пт
2 мин
Вице-президент расхвалил подход американского лидера к войне РФ против Украины
aimg Иван Носальский
Трамп хочет вернуться к торговле с Россией, - Вэнс Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами.

Как передает РБК-Украина, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на митинге в Северной Каролине.

Читайте также: Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник

"Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов выразился очень ясно. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзят, но считаю, что это правильная идея", - сказал Вэнс.

Также он обвинил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который выступает за безвозмездную помощь Украине, в "безумстве".

"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине. И тем не менее, единственной украинкой, о которой Рой Купер не позаботился, была эта невинная девушка, Ирина (речь об Ирине Заруцкой, которую убили в Северной Каролине - ред.)", - добавил он.

РФ предлагает США экономическую сделку

Напомним, как писало The Economist, во время подготовки к прошлогоднему саммиту на Аляске российская сторона разработала для США предложение так называемого "крупнейшего соглашения" на сумму 12 трлн долларов.

В обмен на ослабление санкций Вашингтона Москва предлагала совместные проекты в энергетике (арктическая нефть и газ), добычу редкоземельных металлов, строительство дата-центров на атомной энергии и масштабный проект тоннеля под Беринговым проливом.

Однако, по данным аналитиков The Economist, это предложение было скорее "информационной ловушкой", чем реальной экономической выгодой.

Новости: "Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
