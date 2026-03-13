Трамп хоче повернутися до торгівлі з Росією, - Венс

22:38 13.03.2026 Пт
Віцепрезидент розхвалив підхід американського лідера до війни РФ проти України
aimg Іван Носальський
Трамп хоче повернутися до торгівлі з Росією, - Венс Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хоче завершення війни РФ проти України і відновлення торгівлі з росіянами.

Як передає РБК-Україна, про це віце-президент США Джей Ді Венс заявив на мітингу в Північній Кароліні.

Читайте також: Віткофф і Кушнер зустрілися з посланником Путіна у Флориді: був і ще один учасник

"Було багато суперечок про те, якою саме має бути наша зовнішня політика щодо Росії та України. Президент Сполучених Штатів висловився дуже ясно. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Він хоче повернутися до торгівлі. Він хоче зупинити загибель невинних людей у цьому конфлікті. Я, зізнатися, захоплююся цим. Звичайно, я можу бути упереджений, але вважаю, що це правильна ідея", - сказав Венс.

Також він звинуватив колишнього губернатора Північної Кароліни Роя Купера, який виступає за безумовну допомогу Україні, у "божевіллі".

"Ви чуєте пристрасть у його голосі, коли він говорить про відправлення сотень мільярдів доларів на війну в Україні. І тим не менш, єдиною українкою, про яку Рой Купер не потурбувався, була ця невинна дівчина, Ірина (йдеться про Ірину Заруцьку, яку вбили в Північній Кароліні - ред.)", - додав він.

РФ пропонує США економічну угоду

Нагадаємо, як писало The Economist, під час підготовки до минулорічного саміту на Алясці російська сторона розробила для США пропозицію так званої "найбільшої угоди" на суму 12 трлн доларів.

В обмін на послаблення санкцій Вашингтона Москва пропонувала спільні проєкти в енергетиці (арктична нафта і газ), видобуток рідкісноземельних металів, будівництво дата-центрів на атомній енергії та масштабний проєкт тунелю під Беринговою протокою.

Однак, за даними аналітиків The Economist, ця пропозиція була радше "інформаційною пасткою", ніж реальною економічною вигодою.

Більше по темі:
"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ
"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком