Самая крупная сделка Путина: The Economist раскрыл, что Россия обещала Трампу на Аляске

Перед встречей на Аляске в прошлом году Россия подготовила для президента США "самую большую сделку" в экономической сфере - на сумму 12 триллионов долларов в обмен на ослабление санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Как пишет The Economist, обещания обогащения давно лежат в основе стратегии российского диктатора Владимира Путина.

По данным издания, перед встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом в августе для Совета национальной безопасности России была подготовлена записка, в которой объяснялось, как продать господину Трампу "самую крупную сделку".

С апреля прошлого года Кирилл Дмитриев, который руководит российским государственным фондом, по меньшей мере девять раз встречался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником Трампа. Лица, близкие к семье Трампа, вели переговоры о приобретении акций российских энергетических активов.

Америке предлагали сделки по арктической нефти и газу, редкоземельных ископаемых, центра обработки данных на атомной энергии и тоннеля под Беринговым проливом и возвращение активов Exxon Mobil на 5 млрд долларов.

По данным СМИ, общий пакет сделок оценивался в 12 трлн долларов в обмен на смягчение санкций против РФ.

Впрочем, как отмечает The Economist, большинство предложений были направлены на заинтересованность Трампа, а реальные экономические выгоды значительно меньше.

Даже по максимально оптимистичным прогнозам, реальный доход американских фирм не превысил бы 340 млрд долларов в год - это лишь малая часть от обещанных триллионов.

Издание отмечает, что принятие такого предложения фактически означало бы инвестицию в восстановление российской экономики и подготовку Кремля к новым войнам. Поэтому для Вашингтона это соглашение - скорее опасная ловушка, чем реальная выгода.