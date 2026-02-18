Самая крупная сделка Путина: The Economist раскрыл, что Россия обещала Трампу на Аляске
Перед встречей на Аляске в прошлом году Россия подготовила для президента США "самую большую сделку" в экономической сфере - на сумму 12 триллионов долларов в обмен на ослабление санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Читайте также: Путин разозлил Трампа на саммите на Аляске: тот сорвался на крик и хотел уйти, - FT
Как пишет The Economist, обещания обогащения давно лежат в основе стратегии российского диктатора Владимира Путина.
По данным издания, перед встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом в августе для Совета национальной безопасности России была подготовлена записка, в которой объяснялось, как продать господину Трампу "самую крупную сделку".
С апреля прошлого года Кирилл Дмитриев, который руководит российским государственным фондом, по меньшей мере девять раз встречался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником Трампа. Лица, близкие к семье Трампа, вели переговоры о приобретении акций российских энергетических активов.
Америке предлагали сделки по арктической нефти и газу, редкоземельных ископаемых, центра обработки данных на атомной энергии и тоннеля под Беринговым проливом и возвращение активов Exxon Mobil на 5 млрд долларов.
По данным СМИ, общий пакет сделок оценивался в 12 трлн долларов в обмен на смягчение санкций против РФ.
Впрочем, как отмечает The Economist, большинство предложений были направлены на заинтересованность Трампа, а реальные экономические выгоды значительно меньше.
Даже по максимально оптимистичным прогнозам, реальный доход американских фирм не превысил бы 340 млрд долларов в год - это лишь малая часть от обещанных триллионов.
Издание отмечает, что принятие такого предложения фактически означало бы инвестицию в восстановление российской экономики и подготовку Кремля к новым войнам. Поэтому для Вашингтона это соглашение - скорее опасная ловушка, чем реальная выгода.
Встреча на Аляске
Как известно, 15 августа 2025 года на Аляске (в городе Анкоридж) Трамп встретился с Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.
Сначала все надеялись, что это поможет быстро договориться и даже организовать прямой разговор между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Но на деле все оказалось сложнее: переговоры затормозились, и реального прогресса пока что нет.