Трамп не хочет новых санкций против РФ, но готов их ввести, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, он больше за дипломатию. Однако глава Белого дома готов это сделать, если будет необходимо.

По ее словам, одна из лучших черт стиля ведения переговоров Трампа заключается в том, что он очень мудро не афиширует свои возможные будущие шаги.

"Конечно, у президента есть в распоряжении множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец этой войне", - сказала Левитт.

Она отметила, что именно этим Трамп будет заниматься завтра во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Но, безусловно, есть санкции и много других мер, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому. Однако, повторюсь, дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России провести завтра личную встречу.", - добавила пресс-секретарь.