Трамп не хочет новых санкций против РФ, но готов их ввести, - Белый дом

Четверг 14 августа 2025 16:16
Трамп не хочет новых санкций против РФ, но готов их ввести, - Белый дом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, он больше за дипломатию. Однако глава Белого дома готов это сделать, если будет необходимо.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, одна из лучших черт стиля ведения переговоров Трампа заключается в том, что он очень мудро не афиширует свои возможные будущие шаги.

"Конечно, у президента есть в распоряжении множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец этой войне", - сказала Левитт.

Она отметила, что именно этим Трамп будет заниматься завтра во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Но, безусловно, есть санкции и много других мер, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому. Однако, повторюсь, дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России провести завтра личную встречу.", - добавила пресс-секретарь.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут встречу на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

На переговорах Трамп рассчитывает договориться с главой Кремля о прекращении огня между Россией и Украиной.

В то же время президент США не уверен, что сможет уговорить Путина прекратить обстрелы тыловых населенных пунктов и убийства в Украине.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

По информации СМИ, на переговорах Путин может предложить признать часть оккупированных территорий российскими, в обмен на вывод войск из других оккупированных районов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ не выйдут из Донбасса в обмен на перемирие.

Добавим, что в случае успешной встречи на Аляске, Трамп готов провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. Она может состояться уже в конце следующей недели.

