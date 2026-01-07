США рассматривают различные сценарии контроля над Гренландией, включая силовой, - Reuters

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты прорабатывают различные сценарии установления контроля над Гренландией, в том числе не исключают и силовой вариант.

Представитель администрации президента, комментируя ситуацию для медиа, отметил, что вопрос Гренландии рассматривается Вашингтоном как один из ключевых элементов национальной безопасности США.

По его словам, президент вместе с командой анализирует различные пути достижения этой внешнеполитической цели. А применение американских вооруженных сил, при необходимости, всегда остается в компетенции главнокомандующего.

В то же время чиновник подчеркнул, что заявления лидеров стран НАТО в поддержку Гренландии не повлияли на позицию Дональда Трампа. Он обозначил, что стремление президента приобрести остров сохраняется и в дальнейшем, в том числе в течение оставшегося трехлетнего срока его пребывания в должности.

Как уточнил представитель Белого дома, в Овальном кабинете продолжаются активные обсуждения возможных механизмов получения контроля над Гренландией, при этом рассматривается несколько альтернативных подходов.

Среди них - вариант покупки острова Соединенными Штатами или заключение Договора о свободной ассоциации. Однако последний формат, по словам чиновника, не соответствует стремлению Трампа интегрировать Гренландию непосредственно в состав США.

В то же время чиновник подчеркнул, что президент предпочитает дипломатические методы решения вопросов и склонен к переговорам, поэтому лучшим вариантом он считает достижение выгодной сделки по приобретению Гренландии.