США рассматривают различные сценарии контроля над Гренландией, включая силовой, - Reuters

США, Среда 07 января 2026 03:10
UA EN RU
США рассматривают различные сценарии контроля над Гренландией, включая силовой, - Reuters Фото: Гренландия (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты прорабатывают различные сценарии установления контроля над Гренландией, в том числе не исключают и силовой вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель администрации президента, комментируя ситуацию для медиа, отметил, что вопрос Гренландии рассматривается Вашингтоном как один из ключевых элементов национальной безопасности США.

По его словам, президент вместе с командой анализирует различные пути достижения этой внешнеполитической цели. А применение американских вооруженных сил, при необходимости, всегда остается в компетенции главнокомандующего.

В то же время чиновник подчеркнул, что заявления лидеров стран НАТО в поддержку Гренландии не повлияли на позицию Дональда Трампа. Он обозначил, что стремление президента приобрести остров сохраняется и в дальнейшем, в том числе в течение оставшегося трехлетнего срока его пребывания в должности.

Как уточнил представитель Белого дома, в Овальном кабинете продолжаются активные обсуждения возможных механизмов получения контроля над Гренландией, при этом рассматривается несколько альтернативных подходов.

Среди них - вариант покупки острова Соединенными Штатами или заключение Договора о свободной ассоциации. Однако последний формат, по словам чиновника, не соответствует стремлению Трампа интегрировать Гренландию непосредственно в состав США.

В то же время чиновник подчеркнул, что президент предпочитает дипломатические методы решения вопросов и склонен к переговорам, поэтому лучшим вариантом он считает достижение выгодной сделки по приобретению Гренландии.

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, ранее о военном захвате Гренландии говорил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

В частности, он заявил, что Гренландия должна войти в состав США, как часть американской системы безопасности. При этом он не исключил военного захвата острова.

Перед тем жена Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту, на которой остров Гренландия закрашен в цвета флага США.

Стоит заметить, что президент США Дональд Трамп еще в конце своего первого срока пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала, как и 80 лет назад.

Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он снова заявил, что США должны установить контроль над островом "ради безопасности".

