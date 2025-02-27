Трамп хочет договориться по Украине перед согласием на миротворческие силы

США провели "хорошие переговоры" с Украиной и Россией. Благодаря этому есть значительные продвижения в вопросе мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , которое приводит слова американского президента Дональда Трампа.

"Мы значительно продвинулись в вопросе мирного соглашения", - сказал Трамп.

Он отметил, что "состоялись хорошие переговоры" с Россией и Украиной, а также отметил, что Россия себя показала "очень хорошо".

Трамп также заявил, что соглашение между старнами должно быть достигнуто до введения миротворческих сил в Украину.

Заметим, что это прозвучало после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер ранее в этом месяце сказал, что он готов отправить британские войска в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение.

"Обеспечить безопасность в Украине - это легкая часть, соглашение - это сложная часть", - отметил Трамп.

В то же время американский лидер вспомнил и о соглашении о редкоземельных металлах, которое они должны завтра подписать с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что это соглашение станет "гарантией безопасности для Украины". Отметим, что перед встречей с президентом США сегодня Стармер заявил, что только гарантии со стороны США могут обеспечить длительный мир в Украине.