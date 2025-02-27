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Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского "диктатором"

США, Четверг 27 февраля 2025 20:55
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Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского "диктатором" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп не может поверить, что назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором". Так он ответил на вопрос журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Так, политический редактор BBC Крис Мейсон спросил у главы Белого дома верит ли он сейчас в произнесенные ранее слова в адрес Зеленского о "диктаторе без выборов".

"Разве я это говорил, я не могу поверить, что я мог такое сказать", - сказал Трамп.

Высказывания Трампа о Зеленском

Около недели назад, высказывая свое недовольство из-за того, что в Украине не проводят президентские выборы во время войны, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

На днях во время пресс-конференции, Зеленский отреагировал на слова Трампа про "диктатора" в его адрес. По его мнению, слова Трампа нельзя назвать "комплиментами". В то же врем он напомнил, что был законно избран на выборах.

Добавим, что в свою очередь, Трамп отказался назвать главу Кремля Владимира Путина диктатором.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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