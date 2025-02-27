Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского "диктатором"

Президент США Дональд Трамп не может поверить, что назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором". Так он ответил на вопрос журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

"Разве я это говорил, я не могу поверить, что я мог такое сказать", - сказал Трамп.

Так, политический редактор BBC Крис Мейсон спросил у главы Белого дома верит ли он сейчас в произнесенные ранее слова в адрес Зеленского о "диктаторе без выборов".

Высказывания Трампа о Зеленском

Около недели назад, высказывая свое недовольство из-за того, что в Украине не проводят президентские выборы во время войны, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

На днях во время пресс-конференции, Зеленский отреагировал на слова Трампа про "диктатора" в его адрес. По его мнению, слова Трампа нельзя назвать "комплиментами". В то же врем он напомнил, что был законно избран на выборах.

Добавим, что в свою очередь, Трамп отказался назвать главу Кремля Владимира Путина диктатором.

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