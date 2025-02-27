Война в Украине и не только: Трамп назвал темы встречи со Стармером

Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Трампа, для него большая честь видеть Стармера в Овальном кабинете. Он назвал британского премьера "особенным человеком".

Президент США добавил, что он часто бывал в Британии и собирается поехать туда снова. Это произойдет уже в ближайшем будущем.

"Сегодня мы будем обсуждать многие вещи. Мы будем обсуждать Россию, Украину, будем обсуждать торговлю и множество других вопросов, и я думаю, мы можем сказать, что по каждому из них у нас будет взаимопонимание. У нас прекрасные отношения, и, честно говоря, мы с премьер-министром встречались уже дважды. Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.