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Война в Украине и не только: Трамп назвал темы встречи со Стармером

Вашингтон, Четверг 27 февраля 2025 20:28
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Война в Украине и не только: Трамп назвал темы встречи со Стармером Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером сегодня, 27 февраля. Стороны хотят обсудить войну России против Украины.

Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Трампа, для него большая честь видеть Стармера в Овальном кабинете. Он назвал британского премьера "особенным человеком".

Президент США добавил, что он часто бывал в Британии и собирается поехать туда снова. Это произойдет уже в ближайшем будущем.

"Сегодня мы будем обсуждать многие вещи. Мы будем обсуждать Россию, Украину, будем обсуждать торговлю и множество других вопросов, и я думаю, мы можем сказать, что по каждому из них у нас будет взаимопонимание. У нас прекрасные отношения, и, честно говоря, мы с премьер-министром встречались уже дважды. Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.

Визит Стармера в США

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер сегодня, 27 февраля, находится с визитом в США.

Как писали западные СМИ, глава британского правительства может представить президенту США Дональду Трампу план отправки европейских солдат в Украину.

По данным WSJ, такой план предусматривает размещение в Украине до 30 тысяч военных стран Европы.

При этом план учитывает и помощь от США. Согласно документу, американцы должны будут "поддерживать" европейских солдат в случае, если им будет грозить опасность со стороны российских войск.

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Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Война в Украине Кир Стармер
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