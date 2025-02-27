Война в Украине и не только: Трамп назвал темы встречи со Стармером
Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером сегодня, 27 февраля. Стороны хотят обсудить войну России против Украины.
Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Трампа, для него большая честь видеть Стармера в Овальном кабинете. Он назвал британского премьера "особенным человеком".
Президент США добавил, что он часто бывал в Британии и собирается поехать туда снова. Это произойдет уже в ближайшем будущем.
"Сегодня мы будем обсуждать многие вещи. Мы будем обсуждать Россию, Украину, будем обсуждать торговлю и множество других вопросов, и я думаю, мы можем сказать, что по каждому из них у нас будет взаимопонимание. У нас прекрасные отношения, и, честно говоря, мы с премьер-министром встречались уже дважды. Мы очень хорошо ладим", - отметил Трамп.
Визит Стармера в США
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер сегодня, 27 февраля, находится с визитом в США.
Как писали западные СМИ, глава британского правительства может представить президенту США Дональду Трампу план отправки европейских солдат в Украину.
По данным WSJ, такой план предусматривает размещение в Украине до 30 тысяч военных стран Европы.
При этом план учитывает и помощь от США. Согласно документу, американцы должны будут "поддерживать" европейских солдат в случае, если им будет грозить опасность со стороны российских войск.
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