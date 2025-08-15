ua en ru
Трамп хочет "любую форму перемирия" в Украине по итогам встречи с Путиным

Пятница 15 августа 2025 22:06
Трамп хочет "любую форму перемирия" в Украине по итогам встречи с Путиным
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет добиться какой-либо формы перемирия между Украиной и Россией по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в комментарии Fox News.

Трамп отметил, что он "всю жизнь" заключает сделки. По его словам, в этом вопросе никто никогда не знает результат наверняка и не стоит иметь слишком много ожиданий. Также нужно ожидать, что "придется лавировать".

"Я хотел бы увидеть прекращение огня. Я не буду в восторге, если не получу его. Но все говорят, что вы не получите прекращение огня, это произойдет на второй встрече. Вторая встреча будет очень… Но меня это не устроит. Посмотрим, что произойдет. Я не буду доволен, если уйду без какой-либо формы прекращения огня", - добавил он.

По его словам, на сегодняшней встрече создается основа для потенциальной второй встречи.

"У нас будет еще одна встреча, если все сложится, и это будет очень скоро. Или не будет больше никаких встреч вообще, возможно, никогда", - подчеркнул президент.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин уже встретились на военной базе в городе Анкоридж, Аляска.

Пока неизвестно, насколько долго продлится такая встреча. В Кремле считают, что на встречу может уйти 6-7 часов. В то же время сам Трамп предупреждал, что если переговоры пойдут по плохому сценарию, он просто уйдет.

Все детали о встрече Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

