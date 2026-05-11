ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп готовит разговор с Си Цзиньпином о Тайване и поставках оружия на остров

23:32 11.05.2026 Пн
2 мин
Пекину не нравится, что Тайбэй покупает американское оружие на миллиарды долларов
aimg Филипп Бойко
Трамп готовит разговор с Си Цзиньпином о Тайване и поставках оружия на остров Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп лично обсудит продажу американского оружия Тайваню с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоится во время официального визита в Пекин уже 13 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera.

Читайте также: Трамп заявил о "лучшем плане всех времен" по Ирану

Хотя лидер США прибудет в страну в среду, сами переговоры запланированы на четверг и пятницу. Это первый визит Трампа в Китай за девять лет.

Вопрос Тайваня станет одним из центральных. Американский лидер подтвердил это журналистам в Белом доме.

"Я собираюсь обсудить это с президентом Си", - сказал Трамп. "Президент Си хотел бы, чтобы мы этого не делали (не продавали оружие, - ред.), и я проведу этот разговор. Это одна из многих тем, о которых я буду говорить".

Противостояние США и Китая по Тайваню

Пекин считает остров своей территорией и США официально не признают суверенитет Тайваня. Однако Штаты поддерживают его оборону - Вашингтон является ключевым поставщиком оружия для Тайбэя.

В декабре Трамп объявил о масштабном пакете помощи стоимостью более 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая сделка в истории отношений. В свою очередь в том же декабре 2025 года Пекин имитировал блокаду тайваньских портов во время учений.

Как Трамп оценивает риск войны за Тайвань

Журналисты спросили американского президента о возможной дальнейшей эскалации. Лидер США ответил оптимистично:

"Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп. "Я думаю, что все будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло".

Что еще известно о закупке Тайванем оружия у США

В прошлую пятницу парламент Тайваня значительно урезал деньги на закупку американского оружия. Сейчас в законодательном органе острова большое влияние имеет оппозиция, поэтому на закупки выделили только две трети от того, на что рассчитывало правительство Тайваня.

Но правительство Тайваня успело подписать с США сразу шесть соглашений о закупке вооружений на сумму более 6,6 млрд долларов. Среди прочего речь идет о поставках систем HIMARS, гаубиц М109А7 Paladin, пополнении ракетного арсенала армии и тому подобное.

А согласно публикации NYT, Тайвань все больше задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая, из-за чего стремится перенять военный опыт Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны