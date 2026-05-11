Трамп готовит разговор с Си Цзиньпином о Тайване и поставках оружия на остров
Президент США Дональд Трамп лично обсудит продажу американского оружия Тайваню с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоится во время официального визита в Пекин уже 13 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera.
Хотя лидер США прибудет в страну в среду, сами переговоры запланированы на четверг и пятницу. Это первый визит Трампа в Китай за девять лет.
Вопрос Тайваня станет одним из центральных. Американский лидер подтвердил это журналистам в Белом доме.
"Я собираюсь обсудить это с президентом Си", - сказал Трамп. "Президент Си хотел бы, чтобы мы этого не делали (не продавали оружие, - ред.), и я проведу этот разговор. Это одна из многих тем, о которых я буду говорить".
Противостояние США и Китая по Тайваню
Пекин считает остров своей территорией и США официально не признают суверенитет Тайваня. Однако Штаты поддерживают его оборону - Вашингтон является ключевым поставщиком оружия для Тайбэя.
В декабре Трамп объявил о масштабном пакете помощи стоимостью более 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая сделка в истории отношений. В свою очередь в том же декабре 2025 года Пекин имитировал блокаду тайваньских портов во время учений.
Как Трамп оценивает риск войны за Тайвань
Журналисты спросили американского президента о возможной дальнейшей эскалации. Лидер США ответил оптимистично:
"Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп. "Я думаю, что все будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло".
Что еще известно о закупке Тайванем оружия у США
В прошлую пятницу парламент Тайваня значительно урезал деньги на закупку американского оружия. Сейчас в законодательном органе острова большое влияние имеет оппозиция, поэтому на закупки выделили только две трети от того, на что рассчитывало правительство Тайваня.
Но правительство Тайваня успело подписать с США сразу шесть соглашений о закупке вооружений на сумму более 6,6 млрд долларов. Среди прочего речь идет о поставках систем HIMARS, гаубиц М109А7 Paladin, пополнении ракетного арсенала армии и тому подобное.
А согласно публикации NYT, Тайвань все больше задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая, из-за чего стремится перенять военный опыт Украины.