В Тайване стремятся перенять военный опыт Украины на фоне угрозы войны с КНР

01:18 06.05.2026 Ср
2 мин
Взаемодействие Тайваня с Украиной в оборонной сфере пока происходит больше на неофициальном уровне
aimg Юлия Маловичко
В Тайване стремятся перенять военный опыт Украины на фоне угрозы войны с КНР Фото: тайванские военные (Getty Images)
Тайвань все больше задумывается о собственной безопасности на фоне угрозы со стороны Китая, из-за чего Тайбей стремиься перенять украинский опыт в противостоянии крупному агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Читайте также: Китай призвал США "сделать правильный выбор" в отношении Тайваня ради мира в мире

Военный из Тайваня по имени Ли, чье фамилие остается анонимным, воюет в Украине против России и уже многое знает о специфике военных действий.

По его словам, Тайваню был бы ценен украинский опыт в сфере дронов, в том числе морских, а также роботизированных систем, которые также вважны на поле боя. Особенно это актуально на фоне обостряющейся угрозы со стороны Китая.

При этом, вопреки тому, что официальные связи Украины и Тайваня не настолько налажены по определенным причинам, волонтеры и оборонные компании обмениваются технологиями и опытом.

Также известно, что международные оборонные подрядчики обратились к украинским инженерам с просьбой разработать конкретные проекты, адаптированные к нуждам Тайваня.

Однако, хотя две страны и сблизились постепенно после определенных шагов, Тайбей признал препятствия для установления официальных оборонных связей с Киевом.

Это связано также с секретностью военного времени, что касается технологии дронов, и это усложнило изучение украинских методов.

Но, не смотря на это, Тайвань все же стремится перенять украинский опыт в противостоянии крупному игроку, так как угроза с Пекина нависает все больше.

"Опыт Украины в использовании беспилотников в реальных боевых условиях очень ценен", – сказал Цоу Ю-сень, заместитель генерального директора Администрации промышленного развития Министерства экономики Тайваня.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайвань решительно настроен защищать свой суверенитет и усиливать оборону перед лицом растущей экспансии Китая после того, как Пекин обстрелял остров ракетами в рамках военных учений.

Также недавно Тайвань обнаружил два китайских военных корабля, которые находились в водах вблизи островов Пэнху в Тайваньском проливе. На этом фоне страна направила свои ВМС и ВВС для наблюдения.

