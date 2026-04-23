Тайвань подписал с США целых шесть сделок по закупке оружия на 6,6 млрд долларов
Правительство Тайваня подписало с США шесть крупных соглашений о закупке вооружений на сумму более 6,6 млрд американских долларов (208,77 млрд тайваньских долларов).
Согласно информации, опубликованной Министерством нацобороны Тайваня в системе государственных электронных закупок, сделки были подписаны в этом месяце.
В число этих соглашений входят закупка систем HIMARS на 123,5 млрд тайваньских долларов, самоходных гаубиц М109А7 Paladin на 73,89 млрд долларов, а также пополнение ракетного арсенала армии на 5,32 млрд тайваньских долларов.
Оставшиеся три контракта включают в себя:
- 5,13 млрд долларов на противотанковые ракеты для ВМС;
- 910,45 млн долларов на совместное тайваньско-американское производство крупнокалиберных боеприпасов;
- 22,87 млн долларов на консультационные услуги, связанные с комплексной системой противовоздушной обороны.
Сделки были окончательно оформлены после того, как военные Тайваня сообщили, что США согласились разрешить Тайбэю отсрочить платежи за закупку 82 установок HIMARS и 60 систем M109A7.
Задержка была вызвана тем, что контролируемый оппозицией парламент не принял специальный оборонный бюджет, предложенный правящей Демократической прогрессивной партией, который должен был частично финансировать эти закупки.
Тайвань готов оборонятся
Напомним, в новогоднюю ночь 2026 года президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил, что его страна настроена защищать свой суверенитет и усиливать оборону перед лицом растущей экспансии Китая после того, как Пекин обстрелял остров ракетами в рамках военных учений.
Он подчеркнул, что 2026 год будет решающим для Тайваня, поэтому страна должна готовиться к худшему, но надеется на лучшее.