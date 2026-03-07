США могут снять санкции с российской нефти из-за дефицита на рынке, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает ослабление санкций против российской нефти, чтобы устранить дефицит нефти в мире из-за военной операции против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Бессент отметил, что осенью США попросили Индию прекратить покупать подсанкционную российскую нефть, и она это сделала.
Дальше страна собиралась заменить ее нефтью из США, однако для "сглаживания" временного дефицита нефти в мире, Вашингтон дал временное разрешение на покупку российской.
"Мы дали им разрешение принимать российскую нефть. Мы также можем снять санкции с другой российской нефти... На воде сейчас находятся сотни млн баррелей подсанкционной нефти. По сути, сняв с нее санкции, Минфин может создать дополнительное предложение на рынке", - сказал Бессент в эфире Fox Business.
Министр подчеркнул, что США рассматривают такой вариант и будут регулярно объявлять о мерах, направленных на то, чтобы облегчить ситуацию на рынке во время операции на Ближнем Востоке.
США открыли РФ возможность зарабатывать, но не везде
Напомним, буквально сутками ранее Скотт Бессент написал в соцсетях пост, где сказал, что для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Минфин США дал 30-дневное разрешение Индии на покупку российской нефти.
Бессент утверждает, что эта "заведомо краткосрочная мера" не принесет значительной выгоды РФ, так как разрешение позволяет лишь совершать покупку той нефти, которая уже стоит в порту или в море.
Отметим, что в качестве альтернативны Индия ранее собиралась заменить российскую нефть не только поставками из США, но и из стран Ближнего Востока.
Однако в связи с операцией против Ирана продвижение кораблей с нефтью и не только через Ормузкий пролив усложнен, если не сказать что вообще остановлен. Это, собственно, и стало причиной дефицита нефти на рынке.