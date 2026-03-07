США могут снять санкции с российской нефти из-за дефицита на рынке, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не исключает ослабление санкций против российской нефти, чтобы устранить дефицит нефти в мире из-за военной операции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Бессент отметил, что осенью США попросили Индию прекратить покупать подсанкционную российскую нефть, и она это сделала.

Дальше страна собиралась заменить ее нефтью из США, однако для "сглаживания" временного дефицита нефти в мире, Вашингтон дал временное разрешение на покупку российской.

"Мы дали им разрешение принимать российскую нефть. Мы также можем снять санкции с другой российской нефти... На воде сейчас находятся сотни млн баррелей подсанкционной нефти. По сути, сняв с нее санкции, Минфин может создать дополнительное предложение на рынке", - сказал Бессент в эфире Fox Business.

Министр подчеркнул, что США рассматривают такой вариант и будут регулярно объявлять о мерах, направленных на то, чтобы облегчить ситуацию на рынке во время операции на Ближнем Востоке.