Трамп готовит радикальные шаги из-за скачка цен на нефть
Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов сдерживания цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель из-за войны в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Намерения Белого дома отражают его опасения относительно того, что подорожание нефти повредит американскому бизнесу и американцам накануне промежуточных выборов в ноябре. Республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.
Американские чиновники провели переговоры с представителями стран "Большой семерки" относительно возможного совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов. Однако это лишь одна из возможных мер.
Кроме того, среди изучаемых вариантов: ограничение экспорта из США; вмешательство на рынки нефтяных фьючерсов; отмена некоторых федеральных налогов и отмена требований "Закона Джонса" (обязывает внутреннюю транспортировку топлива осуществлять только судами под флагом США).
Администрация Трампа также оказывает дипломатическое давление на союзные страны Персидского залива, чтобы те помогли восстановить добычу и транспортировку нефти.
Стремительное подорожание нефти
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа.
Иран фактически ограничивает движение судов в этом районе, что вызвало опасения относительно длительных ограничений поставок нефти. На этом фоне цены на нее начали стремительно расти и превысили отметку в 100 долларов за баррель.
Отметим, ранее Трамп заявлял, что резкий рост цен на нефть после начала операции США и Израиля против Ирана является "небольшой ценой за безопасность". По его мнению, подорожание нефти является краткосрочным явлением.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений на российскую нефть.