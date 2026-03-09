ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп готовит радикальные шаги из-за скачка цен на нефть

22:59 09.03.2026 Пн
2 мин
Белый дом стремится "сбить" цены на нефть, пока они не навредили американскому бизнесу
aimg Валерий Ульяненко
Трамп готовит радикальные шаги из-за скачка цен на нефть Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов сдерживания цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель из-за войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп одним заявлением об Иране обвалил цены на нефть

Намерения Белого дома отражают его опасения относительно того, что подорожание нефти повредит американскому бизнесу и американцам накануне промежуточных выборов в ноябре. Республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.

Американские чиновники провели переговоры с представителями стран "Большой семерки" относительно возможного совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов. Однако это лишь одна из возможных мер.

Кроме того, среди изучаемых вариантов: ограничение экспорта из США; вмешательство на рынки нефтяных фьючерсов; отмена некоторых федеральных налогов и отмена требований "Закона Джонса" (обязывает внутреннюю транспортировку топлива осуществлять только судами под флагом США).

Администрация Трампа также оказывает дипломатическое давление на союзные страны Персидского залива, чтобы те помогли восстановить добычу и транспортировку нефти.

Стремительное подорожание нефти

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа.

Иран фактически ограничивает движение судов в этом районе, что вызвало опасения относительно длительных ограничений поставок нефти. На этом фоне цены на нее начали стремительно расти и превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Отметим, ранее Трамп заявлял, что резкий рост цен на нефть после начала операции США и Израиля против Ирана является "небольшой ценой за безопасность". По его мнению, подорожание нефти является краткосрочным явлением.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений на российскую нефть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским