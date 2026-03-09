Трамп готовит радикальные шаги из-за скачка цен на нефть

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов сдерживания цен на нефть, которые превышают 100 долларов за баррель из-за войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Намерения Белого дома отражают его опасения относительно того, что подорожание нефти повредит американскому бизнесу и американцам накануне промежуточных выборов в ноябре. Республиканцы надеются сохранить контроль над Конгрессом.

Американские чиновники провели переговоры с представителями стран "Большой семерки" относительно возможного совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов. Однако это лишь одна из возможных мер.

Кроме того, среди изучаемых вариантов: ограничение экспорта из США; вмешательство на рынки нефтяных фьючерсов; отмена некоторых федеральных налогов и отмена требований "Закона Джонса" (обязывает внутреннюю транспортировку топлива осуществлять только судами под флагом США).

Администрация Трампа также оказывает дипломатическое давление на союзные страны Персидского залива, чтобы те помогли восстановить добычу и транспортировку нефти.

Стремительное подорожание нефти

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для транспортировки нефти и газа.

Иран фактически ограничивает движение судов в этом районе, что вызвало опасения относительно длительных ограничений поставок нефти. На этом фоне цены на нее начали стремительно расти и превысили отметку в 100 долларов за баррель.