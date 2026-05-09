Трамп готов отправить делегацию в Москву для переговоров по Украине для переговоров по Украине

Во время разговора с прессой американского президента спросили, готов ли он отправить переговорщиков в Россию для обсуждения возможного урегулирования войны.

В ответ Трамп заявил, что не исключает такого сценария.

"Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул он.

Других деталей относительно возможного формата переговоров или потенциального состава делегации президент США не привел.

Также Трамп обратил внимание на количество жертв с обеих сторон войны.

"Я бы очень хотел увидеть, я бы очень хотел увидеть конец конфликта между Россией и Украиной, где в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат, и это в среднем 25-30 000 солдат в месяц", - подчеркнул он.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, на этой неделе Россия объявила о "перемирии" на 8 и 9 мая, однако Украина призвала начать режим тишины раньше - с ночи на 6 мая.

Несмотря на это, российские войска продолжили атаки по украинским городам, из-за чего Киев заявил о зеркальном ответе на нарушение прекращения огня.