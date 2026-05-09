Трамп готовий відправити делегацію до Москви для переговорів щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами біля Білого дому.
Під час розмови з пресою американського президента запитали, чи готовий він відправити переговорників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни.
У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію.
"Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", - наголосив він.
Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент США не навів.
Також Трамп звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни.
"Я б дуже хотів побачити, я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць", - підкреслив він.
Нагадаємо, цього тижня Росія оголосила про "перемир’я" на 8 і 9 травня, однак Україна закликала розпочати режим тиші раніше - з ночі на 6 травня.
Попри це, російські війська продовжили атаки по українських містах, через що Київ заявив про дзеркальну відповідь на порушення припинення вогню.
Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та РФ нібито очікується триденне перемир’я - 9, 10 та 11 травня, а також обмін полоненими.
Президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну та наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші.