"Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 марта

В Укрзализныце сообщили об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области на 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализницы".

Как уточнили представители железнодорожной компании, из-за последствий военной агрессии РФ 5 марта часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам.

Ограничения в движении поездов

В четверг, 5 марта, на территории Днепропетровской области внесены временные изменения в расписание пригородного железнодорожного сообщения.

Причиной стала ситуация безопасности, вызванная военной агрессией.

По информации железнодорожников, ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам. Речь идет о пригородных рейсах, которые в этот день не смогут пройти полный путь следования.

Какие рейсы изменили маршрут

В частности, поезд №6005 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный – Верхнеднепровск. Обычно этот рейс следует до станции Пятихатки-Стык, однако в текущих условиях маршрут временно ограничен.

Также изменения коснулись обратного рейса. Поезд №6010 будет двигаться по направлению Верхнеднепровск – Днепр-Главный вместо стандартного маршрута Пятихатки – Днепр-Главный.

Ситуация с безопасностью

Подобные решения принимаются с учетом текущей ситуации безопасности. Ограничение маршрутов позволяет обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта и снизить риски для пассажиров и работников инфраструктуры.