ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 марта

07:35 05.03.2026 Чт
2 мин
Речь идет всего об одной области, где ситуация остается сложной
aimg Никончук Анастасия
"Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 марта Фото: "Укрзализныця" (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В Укрзализныце сообщили об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области на 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализницы".

Читайте также: В этот раз повезло "Укрзализныце": Германия предоставила новую помощь для Украины

Как уточнили представители железнодорожной компании, из-за последствий военной агрессии РФ 5 марта часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам.

Ограничения в движении поездов

В четверг, 5 марта, на территории Днепропетровской области внесены временные изменения в расписание пригородного железнодорожного сообщения.

Причиной стала ситуация безопасности, вызванная военной агрессией.

По информации железнодорожников, ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам. Речь идет о пригородных рейсах, которые в этот день не смогут пройти полный путь следования.

Какие рейсы изменили маршрут

В частности, поезд №6005 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный – Верхнеднепровск. Обычно этот рейс следует до станции Пятихатки-Стык, однако в текущих условиях маршрут временно ограничен.

Также изменения коснулись обратного рейса. Поезд №6010 будет двигаться по направлению Верхнеднепровск – Днепр-Главный вместо стандартного маршрута Пятихатки – Днепр-Главный.

Ситуация с безопасностью

Подобные решения принимаются с учетом текущей ситуации безопасности. Ограничение маршрутов позволяет обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта и снизить риски для пассажиров и работников инфраструктуры.

Напоминаем, что в 2025 году объем железнодорожных перевозок черных металлов на экспорт увеличился на 13% и достиг 5,8 млн тонн. В целом за прошлый год по железной дороге было перевезено 42,8 млн тонн железной и марганцевой руды, а также 9,7 млн тонн черных металлов как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Отметим, что постоянное повышение тарифов на железнодорожные перевозки может нанести серьезный удар по металлургической отрасли и другим экспортно ориентированным секторам экономики. Проблема имеет системный характер и связана с многолетней практикой естественных монополий, энергетических и транспортных компаний перекладывать часть расходов на промышленность вместо населения

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш
Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине