"Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 марта
В Укрзализныце сообщили об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области на 5 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализницы".
Как уточнили представители железнодорожной компании, из-за последствий военной агрессии РФ 5 марта часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам.
Ограничения в движении поездов
В четверг, 5 марта, на территории Днепропетровской области внесены временные изменения в расписание пригородного железнодорожного сообщения.
Причиной стала ситуация безопасности, вызванная военной агрессией.
По информации железнодорожников, ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам. Речь идет о пригородных рейсах, которые в этот день не смогут пройти полный путь следования.
Какие рейсы изменили маршрут
В частности, поезд №6005 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный – Верхнеднепровск. Обычно этот рейс следует до станции Пятихатки-Стык, однако в текущих условиях маршрут временно ограничен.
Также изменения коснулись обратного рейса. Поезд №6010 будет двигаться по направлению Верхнеднепровск – Днепр-Главный вместо стандартного маршрута Пятихатки – Днепр-Главный.
Ситуация с безопасностью
Подобные решения принимаются с учетом текущей ситуации безопасности. Ограничение маршрутов позволяет обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта и снизить риски для пассажиров и работников инфраструктуры.
