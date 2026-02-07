Трамп дозволив вводити мита проти країн, які торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп дозволив своїй адміністрації вводити мита на товари з країн, які ведуть бізнес із Росією. При цьому він утримався від негайного впровадження тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому і Bloomberg .

Зокрема, 6 лютого Трамп підписав указ, згідно з яким США можуть запроваджувати додаткові мита на імпорт з будь-якої країни, що прямо чи опосередковано купує, імпортує або іншим чином придбаває товари чи послуги в Ірану.

Після такого указу, держсекретар і міністр торгівлі спільно з Управлінням торгового представника США і Міністерством внутрішньої безпеки можуть вирішувати, якою мірою слід застосовувати додатковий тариф.

Водночас Трамп не уточнив, яку саме ставку буде запроваджено, але все ж навів як приклад тариф, яким від початку погрожував торговельним партнерам Ірану.

"Починаючи з дати набрання чинності цим розпорядженням, на товари, імпортовані до США, які є продуктами будь-якої країни, яка прямо або побічно купує, імпортує або в інший спосіб набуває будь-які товари або послуги з Ірану, може бути накладено додаткове адвалорне мито - наприклад, у розмірі 25 відсотків", - ідеться в указі.