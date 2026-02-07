Трамп дозволив вводити мита проти країн, які торгують з Іраном
Президент США Дональд Трамп дозволив своїй адміністрації вводити мита на товари з країн, які ведуть бізнес із Росією. При цьому він утримався від негайного впровадження тарифів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому і Bloomberg.
Зокрема, 6 лютого Трамп підписав указ, згідно з яким США можуть запроваджувати додаткові мита на імпорт з будь-якої країни, що прямо чи опосередковано купує, імпортує або іншим чином придбаває товари чи послуги в Ірану.
Після такого указу, держсекретар і міністр торгівлі спільно з Управлінням торгового представника США і Міністерством внутрішньої безпеки можуть вирішувати, якою мірою слід застосовувати додатковий тариф.
Водночас Трамп не уточнив, яку саме ставку буде запроваджено, але все ж навів як приклад тариф, яким від початку погрожував торговельним партнерам Ірану.
"Починаючи з дати набрання чинності цим розпорядженням, на товари, імпортовані до США, які є продуктами будь-якої країни, яка прямо або побічно купує, імпортує або в інший спосіб набуває будь-які товари або послуги з Ірану, може бути накладено додаткове адвалорне мито - наприклад, у розмірі 25 відсотків", - ідеться в указі.
Відносини між США та Іраном
У п'ятницю вранці в Омані відбулися перші особисті переговори між Іраном і США, спрямовані на зниження напруженості між Вашингтоном і Тегераном та запобігання військовому зіткненню.
Причиною останніх потрясінь стали багатотижневі масові протести в Ірані. Спочатку демонстрації були спричинені валютною кризою і погіршенням економічної ситуації, але з часом вони все більше стали спрямовані проти режиму. Це стало найбільшим викликом правлячій системі в країні з 1979 року.
Трамп зі свого боку привітав протестувальників і погрожував ударами, якщо іранські лідери продовжать жорстоко придушувати протести.
Раніше в січні президент США заявив, що радий рішенню влади не страчувати ув'язнених, тим самим, судячи з усього, запобігши нападу на Іран.
Тим часом велика ударна група ВМС США вже прибула в регіон на випадок будь-яких бойових зіткнень.
До слова, вчора віртуальне посольство США в Тегерані вкотре закликало американців негайно покинути Іран.
За даними з The National, адміністрація Трампа працює над створенням тимчасового уряду в Ірані на випадок, якщо чинна влада втратить здатність керувати країною.