В мире

США формируют "резервное" правительство для Ирана, - СМИ

Пятница 06 февраля 2026 10:22
США формируют "резервное" правительство для Ирана, - СМИ Фото: США формируют новое правительство для Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация США работает над созданием временного правительства в Иране на случай, если действующая власть потеряет способность управлять страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National.

Читайте также: Трамп не исключил новых авиаударов США по Ирану

По словам собеседника издания, знакомого с американскими усилиями по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, в этот процесс непосредственно вовлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он работает над формированием круга ирано-американских предпринимателей, которые должны предоставлять консультации по возможному созданию переходной административной модели управления.

Источник также отметил, что Вашингтон планирует собрать иранских оппозиционных деятелей в Палм-Бич в штате Флорида. Встреча может состояться уже в ближайшие выходные, однако организационные вопросы затрудняют ее подготовку.

Пока также неизвестно, будут ли проходить переговоры непосредственно в президентской резиденции Мар-а-Лаго, или в другом месте неподалеку от нее. В Белом доме эти сообщения официально не комментировали.

Конфликт США и Ирана

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по Ирану, если власти страны не согласятся на заключение ядерной сделки.

Также в середине января он угрожал силовым ответом на жесткое подавление протестов, однако нынешние заявления выглядят значительно серьезнее.

Ранее в район Персидского залива прибыла авианосная ударная группа США. Также на этом фоне посольство США в Тегеране призвало американцев, находящихся на территории Ирана, как можно быстрее покинуть страну в связи с обострением ситуации с безопасностью и масштабными ограничениями передвижения и коммуникаций.

