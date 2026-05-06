Рубио поедет к Папе Римскому поговорить не только о Трампе, а и за Кубу

Государственный секретарь США Марко Рубио ожидает "откровенной" встречи с Папой Римским во время визита в Ватикан. Кроме темы спора понтифика с президентом Дональдом Трампом, чиновник затронет тему Кубы.

"Между странами возникают разногласия, и я думаю, что один из способов их решения - это... братство и настоящий диалог", - сказал посол Брайан Берч.

Он добавил, что Рубио и Лев XIV "проведут откровенный разговор о политике США, чтобы начать диалог".

Позже госсекретарь США заявил журналистам в Белом доме, что ожидает обсуждения с понтификом вопросов, касающихся Кубы и беспокойства на счет религиозной свободы во всем мире.

"Есть о многом поговорить с Ватиканом ... Папа, очевидно, является наместником Христа, он римо-католик, но он также является главой национального государства", - сказал Рубио.

Госсекретарь США также добавил, что Вашингтон на самом деле сотрудничает с Католической Церковью по распределению гуманитарной помощи на Кубе.

"Мы разделяем с Католической Церковью обеспокоенность относительно уничтожения религиозной свободы, преследования христианских меньшинств, а также, знаете, вызовов, с которыми сталкиваются христиане в Африке", - сказал он.