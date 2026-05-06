Папа Лев ответил на новую критику Трампа

00:48 06.05.2026 Ср
2 мин
Что сказал понтифик на очередные "выпады" президента США?
aimg Эдуард Ткач
Папа Лев ответил на новую критику Трампа Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Папа Римський Лев XIV ответил на очередные "выпады" президента США Дональда Трампа заявив, что люди могут свободно критиковать его, так как он продолжает выступать за мир в условиях войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп оказался в центре скандала из-за фото в образе Иисуса

"Миссия Церкви - проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду. Церковь годами выступает против ядерного оружия, так что сомнений нет. Я просто надеюсь, что меня услышат, потому что Слово Божье имеет огромную ценность", - сказал Папа Лев журналистам.

Что предшествовало

Комментарии Папы Римского прозвучали после того, как днем ранее Трамп вновь обрушился с критикой на понтифика, бездоказательно заявив, что Папа "считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие".

"Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей, но, видимо, если это зависит от Папы Римского. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие", - говорил Дональд Трамп.

Однако на самом деле понтифик ни разу не заявлял, что Иран может иметь ядерное оружие. Наоборот, он неоднократно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.

Напомним, что конфликт между Трампом и Папой Львом обострились после того, как понтифик выразил несогласие с американо-израильской операции в Иране. Также он назвал "абсолютно неприемлемыми" угрозы лидера США по уничтожению целой иранской цивилизации.

Кроме того, Папа Лев в ответ на критику сказал, что не боится администрации Трампа и громко говорит о послании Евангелия.

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Папа Римский Лев XIV
