ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп снова выдвинул обвинения Папе Римскому

15:40 05.05.2026 Вт
2 мин
За что снова Трамп упрекнул понтифика?
aimg Елена Чупровская
Трамп снова выдвинул обвинения Папе Римскому Фото: Папа Римский Лев XIV (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Трамп снова обвинил Папу Римского Льва XIV в том, что тот "подвергает опасности" католиков.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent, об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью шоу Хью Хьюитта.

Читайте также: Трамп оказался в центре скандала из-за фото в образе Иисуса

Что сказал Трамп

Скандал вспыхнул во время обсуждения судьбы заключенного гонконгского медиамагната Джимми Лая - когда ведущий предложил попросить Папу Льва XIV поднять эту тему. Трамп резко перешел к нападкам на понтифика.

"Ну, Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", - заявил американский президент и добавил, что "не думает, что это очень хорошо".

"Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей, но, видимо, если это зависит от Папы Римского. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие", - продолжил Трамп.

Почему это неправда

Папа Лев XIV ни разу не заявлял, что Иран может иметь ядерное оружие. Наоборот - он неоднократно и откровенно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.

В июне 2025 года Лев XIV призвал к построению "более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы", - подчеркнув, что "никто никогда не должен угрожать существованию другого".

Противоречия между Трампом и Львом XIV обострились из-за резкого несогласия понтифика с американо-израильской операцией в Иране. Папа, в частности, ранее назвал "абсолютно неприемлемыми" угрозы Трампа по уничтожению целой иранской цивилизации.

Лев XIV, в ответ на критику со стороны американского президента, заявил: "Я не боюсь администрации Трампа и говорю громко о послании Евангелия, что, как я верю, является моей обязанностью".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Папа Римский Лев XIV
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной