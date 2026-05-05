Трамп снова выдвинул обвинения Папе Римскому
Трамп снова обвинил Папу Римского Льва XIV в том, что тот "подвергает опасности" католиков.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent, об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью шоу Хью Хьюитта.
Что сказал Трамп
Скандал вспыхнул во время обсуждения судьбы заключенного гонконгского медиамагната Джимми Лая - когда ведущий предложил попросить Папу Льва XIV поднять эту тему. Трамп резко перешел к нападкам на понтифика.
"Ну, Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", - заявил американский президент и добавил, что "не думает, что это очень хорошо".
"Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей, но, видимо, если это зависит от Папы Римского. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие", - продолжил Трамп.
Почему это неправда
Папа Лев XIV ни разу не заявлял, что Иран может иметь ядерное оружие. Наоборот - он неоднократно и откровенно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.
В июне 2025 года Лев XIV призвал к построению "более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы", - подчеркнув, что "никто никогда не должен угрожать существованию другого".
Противоречия между Трампом и Львом XIV обострились из-за резкого несогласия понтифика с американо-израильской операцией в Иране. Папа, в частности, ранее назвал "абсолютно неприемлемыми" угрозы Трампа по уничтожению целой иранской цивилизации.
Лев XIV, в ответ на критику со стороны американского президента, заявил: "Я не боюсь администрации Трампа и говорю громко о послании Евангелия, что, как я верю, является моей обязанностью".