Трамп допускает кадровые перестановки в администрации, - Politico

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новых кадровых перестановок в администрации после того, как сутками ранее он уволил генпрокуратура США Пэм Бонди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам источников, Трамп выразил разочарование и недовольство действиями министра торговли Говарда Лютника и министра труда Лори Чавес-ДеРемере.
"Он очень зол и собирается переставлять людей", - сказал изданию чиновник из администрации.
CNN добавило, что дополнительные потенциальные меры предпринимаются после отставки генпрокуратура Пэм Бондии в четверг и бывшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм
Пока что окончательное решение по Чавесу-ДеРемеру" и "Лутрику" еще не принято. Трамп и раньше рассматривал во возможность увольнения, но затем отказывался от идеи.
По словам одного из чиновников, потенциальные перестановки сосредоточены на членах Кабмина, которые, по мнению Трампа, "не справлялись со своими обязанностями или привлекали к себе слишком много негативного внимания".
CNN пишет, что если Трамп все же решится на кадровые перестановки в кабмине, тогда это может стать серьезной попыткой перезагрузки для администрации, которая столкнулась с тревожной политической обстановкой.
Напомним, вчера 2 апреля Дональд Трамп уволит Пэм Бонди с поста генерального прокурора. Причину такого решения он не назвал, но а СМИ писали, что президент был раздражен негативной реакцией своих избирателей на действия администрации по делу Джеффри Эпштейна.
