ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сарказм или предупреждение? Трамп "напугал" Рубио отставкой

США, Суббота 21 февраля 2026 03:45
UA EN RU
Сарказм или предупреждение? Трамп "напугал" Рубио отставкой Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что хотел уволить Марко Рубио после его резкой речи на Мюнхенская конференция по безопасности, где тот раскритиковал союзников и "ошибки прошлого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в The Hill.

Так, во время заседания Совета мира по Газе Трамп публично обратился к Рубио, намекнув, что тот стал "слишком популярным" в Германии. Президент с иронией заметил, что госсекретарь выглядел чрезвычайно довольным собой после речи.

"Марко, пожалуйста, не делай ничего лучше, чем ты делал. Потому что если ты это сделаешь, то ты отсюда исчезнешь", - заявил Трамп под смех присутствующих, использовав свой известный сарказм.

Почему Рубио "напугал" Белый дом своим успехом

Причиной такой реакции стал неслыханный прием, который устроили Рубио в Мюнхене. Несмотря на то, что он жестко критиковал европейцев за "ошибки прошлого" и излишнее увлечение "зеленой энергией", аудитория аплодировала ему стоя.

Ключевые тезисы "опасно успешной" речи:

  • Провал либерализма: Рубио назвал иллюзией веру в то, что после падения Берлинской стены весь мир должен был стать демократическим.

  • Приоритет суверенитета: Он призвал союзников вернуться к реальной политике и защите национальных интересов, а не глобальных догм.

  • Контраст с Вэнсом: Выступление Рубио выглядело значительно выигрышнее прошлогоднего холодного приема вице-президента Джей Ди Вэнса.

Эксперты гадают: это просто дружеский троллинг, или Трамп действительно напоминает своему окружению, что главной звездой администрации может быть только он. Учитывая, что Рубио удалось "продать" идеи Трампа европейцам так, что те остались в восторге, госсекретарь стал слишком весомой фигурой на международной арене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"