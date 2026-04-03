UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп допускає кадрові перестановки в адміністрації, - Politico

06:16 03.04.2026 Пт
2 хв
Перестановки торкнуться насамперед двох осіб
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість нових кадрових перестановок в адміністрації після того, як добою раніше він звільнив генпрокуратуру США Пем Бонді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами джерел, Трамп висловив розчарування і невдоволення діями міністра торгівлі Говарда Лютника і міністра праці Лорі Чавес-ДеРемере.

"Він дуже злий і збирається переставляти людей", - сказав виданню чиновник з адміністрації.

CNN додало, що додаткові потенційні заходи вживають після відставки генпрокуратури Пем Бондії в четвер і колишнього міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Поки що остаточного рішення щодо Чавеса-ДеРемера" і "Лутріка" ще не ухвалено. Трамп і раніше розглядав можливість звільнення, але потім відмовлявся від ідеї.

За словами одного з чиновників, потенційні перестановки зосереджені на членах Кабміну, які, на думку Трампа, "не справлялися зі своїми обов'язками або привертали до себе занадто багато негативної уваги".

CNN пише, що якщо Трамп все ж таки зважиться на кадрові перестановки в кабміні, тоді це може стати серйозною спробою перезавантаження для адміністрації, яка зіштовхнулася з тривожною політичною обстановкою.

Трамп звільняє чиновників

Нагадаємо, вчора 2 квітня Дональд Трамп звільнить Пем Бонді з посади генерального прокурора. Причину такого рішення він не назвав, але ЗМІ писали, що президент був роздратований негативною реакцією своїх виборців на дії адміністрації у справі Джеффрі Епштейна.

Також ми писали, що в серпні 2025 року Трамп звільнив главу Бюро трудової статистики після звіту щодо зайнятості. У документі були невтішні дані.

Крім того, у квітні 2025 року стало відомо, що Трамп звільнив кількох чиновників Ради безпеки. Таку пораду йому дала радикальна активістка та кінспірологиня Лора Лумер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
