Трамп уволил чиновников Совета нацбезопасности после встречи с конспирологом, - СМИ
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности по совету радикальной активистки и конспиролога Лоры Лумер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, CNN и The New York Times.
Об увольнении чиновников стало известно после встречи Трампа с Лумер, которая состоялась в среду в Овальном кабинете. По словам источников Лумер вошла в Белый дом с большой кипой бумаг, содержащих компромат в адрес многих членов Совета нацбезопасности.
Лора Лумер - ультраправая активистка и сторонница теорий заговора, которая ранее утверждала, что теракт 11 сентября был организован изнутри. И она жестко осудила чиновников прямо перед советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцом, который также присутствовал на встрече.
"Нелояльные" к Трампу
По словам американского чиновника, Лумер заявила, что эти чиновники "нелояльны" к президенту. Она также была разъярена тем, что "неоконсерваторы" смогли пройти проверку на должности в администрации, имея в виду сторонников жесткой внешней политики, связанной с эпохой Джорджа Буша.
Один из источников отметил, что увольнения стали прямым следствием встречи с Лумер. По информации CNN, должности потеряли по меньшей мере трое членов Совета по нацбезопасности - совещательного органа при президенте США.
Среди трех уволенных чиновников:
- Брайан Уолш - директор по вопросам разведки, бывший высокопоставленный сотрудник сенатора Марко Рубио в Комитете по разведке Сената.
- Томас Будри - старший директор по законодательным вопросам, ранее работал директором по законодательным инициативам в конгрессменском офисе Волтца.
- Дэвид Фейт - старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности, который работал в Госдепартаменте во время первой администрации Трампа.
Представители Совета нацбезопасности отказались комментировать кадровые решения, заявив, что это "внутренние вопросы администрации". СМИ отмечают, что пока неизвестно, связаны ли увольнения с недавним скандалом по использованию чата Signal или незащищенной электронной почтой американскими чиновниками. Однако эта волна увольнений стала одной из самых громких чисток в Белом доме за последнее время.
Скандал вокруг использования Signal
В конце марта в Соединенных Штатах разразился громкий скандал. Советник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолц случайно добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат, в котором обсуждались планы авиаударов по объектам хуситов в Йемене.
Учитывая резонанс, вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил президенту Дональду Трампу уволить Волца. Однако глава государства отказался, чтобы не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявить о своей правоте.
Кроме того, вчера 2 апреля издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что Волц и его команда якобы пользовались незащищенной электронной почтой Google для ведения правительственных дел.
Однако у Трампа заявили, что Уолц не пересылал по Gmail секретную информацию.
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