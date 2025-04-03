Трамп уволил чиновников Совета нацбезопасности после встречи с конспирологом, - СМИ

Об увольнении чиновников стало известно после встречи Трампа с Лумер, которая состоялась в среду в Овальном кабинете. По словам источников Лумер вошла в Белый дом с большой кипой бумаг, содержащих компромат в адрес многих членов Совета нацбезопасности.

Лора Лумер - ультраправая активистка и сторонница теорий заговора, которая ранее утверждала, что теракт 11 сентября был организован изнутри. И она жестко осудила чиновников прямо перед советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцом, который также присутствовал на встрече.

"Нелояльные" к Трампу

По словам американского чиновника, Лумер заявила, что эти чиновники "нелояльны" к президенту. Она также была разъярена тем, что "неоконсерваторы" смогли пройти проверку на должности в администрации, имея в виду сторонников жесткой внешней политики, связанной с эпохой Джорджа Буша.

Один из источников отметил, что увольнения стали прямым следствием встречи с Лумер. По информации CNN, должности потеряли по меньшей мере трое членов Совета по нацбезопасности - совещательного органа при президенте США.

Среди трех уволенных чиновников:

Брайан Уолш - директор по вопросам разведки, бывший высокопоставленный сотрудник сенатора Марко Рубио в Комитете по разведке Сената.

Томас Будри - старший директор по законодательным вопросам, ранее работал директором по законодательным инициативам в конгрессменском офисе Волтца.

Дэвид Фейт - старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности, который работал в Госдепартаменте во время первой администрации Трампа.

Представители Совета нацбезопасности отказались комментировать кадровые решения, заявив, что это "внутренние вопросы администрации". СМИ отмечают, что пока неизвестно, связаны ли увольнения с недавним скандалом по использованию чата Signal или незащищенной электронной почтой американскими чиновниками. Однако эта волна увольнений стала одной из самых громких чисток в Белом доме за последнее время.