ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики из-за "антиреспубликанских цифр"

Суббота 02 августа 2025 16:44
UA EN RU
Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики из-за "антиреспубликанских цифр" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики после выхода отчета по занятости. В нем были неутешительные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как пишет издание, отчет показал, что в июле темпы занятости замедлились, а в мае и июне были гораздо слабее, чем сообщалось ранее.

После этого Трамп у себя в соцсетях заявил, что данные Бюро трудовой статистики (BLS) были подтасованы по политическим мотивам.

Он добавил, что директор агентства Эрика МакЭнтарфер, назначенная бывшим президентом Джо Байденом - должна быть уволена.

"Я приказал своей команде уволить эту политическую ставленницу Байдена, незамедлительно. Ее заменять кем-то гораздо более компетентным и квалифицированным", - написал Трамп.

Позже он добавил, что данные по количеству рабочих место были сфальсифицированы, чтобы "выставить республиканцев и меня в плохом свете".

Поддержка МакЭнтарфер

После первоначального поста Трампа, министр труда США Лори Чавес-Деремер заявила в соцсети Х, что Эрика МакЭнтарфер больше не возглавляет бюро, а обязанности директора будет исполнять Уильям Виатровски, заместитель коммисара.

"Я поддерживаю решение президента заменить комиссара Байдена и гарантировать, что американский народ сможет доверять важным и влиятельным данным, поступающим из BLS", заявила Чавес-Деремер.

Однако вскоре началось осуждение. Группа, в которую вошли два бывших главы Бюро, в том числе Уильям Бич, назначенный Трампом на эту должность - осудила увольнение МакЭнтарфер.

Больше всего их возмутило обвинение в том, что данные были изменены по политическим мотивам.

"Такое обоснование увольнения доктора МакЭнтарфер не имеет под собой никаких оснований и подрывает доверие к федеральной экономической статистике, которая является краеугольным камнем для принятия разумных экономических решений бизнесом, семьями и политиками", - говорится в заявлении группы "Друзья BLS".

Помимо Бич, заявление подписала Эрика Грошен, комиссар BLS при бывшем президенте Бараке Обаме.

Что было сказано в отчете

Пятничный отчет о занятости показал, что в июле в США было создано 73 000 рабочих мест, а в мае и июне - на 258 000 меньше, чем предполагалось ранее.

Также в отчете сказано, что экономика резко ослабла за время пребывания Трампа у власти, что соответствует замедлению экономического роста в первой половине года и росту инфляции в июне. Как пишет издание, это вероятно, связано с тарифами Трампа.

Кроме того, Euronews пишет, что Трамп не всегда относился с таким подозрением к ежемесячному отчету о рабочих местах и с энтузиазмом отреагировал после выхода первых майских данных 6 июня, когда первоначально сообщалось, что экономика прибавила 139 000 рабочих мест.

"Отличные цифра по количеству рабочих мест, фондовый рынок растет", - писал тогда Трамп.

Позже оценка была пересмотрена в сторону уменьшения до 125 000 рабочих мест.

Увольнения при президенте Трампе

Напомним, что после возвращения в Белый дом это уже не первые увольнения Трампа.

Например, в апреле стало известно, что Трамп уволил несколько высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности по совету радикальной активистки и конспиролога Лоры Лумер.

А вот в прошлом месяце, в июле, Госдепартамент США начал увольнение более 1350 сотрудников, которые работают в Соединенных Штатах.

СМИ отмечали, что данный шаг является первым шагом реструктуризации, которую стремится обеспечить Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому