Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики из-за "антиреспубликанских цифр"

Президент США Дональд Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики после выхода отчета по занятости. В нем были неутешительные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Как пишет издание, отчет показал, что в июле темпы занятости замедлились, а в мае и июне были гораздо слабее, чем сообщалось ранее.

После этого Трамп у себя в соцсетях заявил, что данные Бюро трудовой статистики (BLS) были подтасованы по политическим мотивам.

Он добавил, что директор агентства Эрика МакЭнтарфер, назначенная бывшим президентом Джо Байденом - должна быть уволена.

"Я приказал своей команде уволить эту политическую ставленницу Байдена, незамедлительно. Ее заменять кем-то гораздо более компетентным и квалифицированным", - написал Трамп.

Позже он добавил, что данные по количеству рабочих место были сфальсифицированы, чтобы "выставить республиканцев и меня в плохом свете".

Поддержка МакЭнтарфер

После первоначального поста Трампа, министр труда США Лори Чавес-Деремер заявила в соцсети Х, что Эрика МакЭнтарфер больше не возглавляет бюро, а обязанности директора будет исполнять Уильям Виатровски, заместитель коммисара.

"Я поддерживаю решение президента заменить комиссара Байдена и гарантировать, что американский народ сможет доверять важным и влиятельным данным, поступающим из BLS", заявила Чавес-Деремер.

Однако вскоре началось осуждение. Группа, в которую вошли два бывших главы Бюро, в том числе Уильям Бич, назначенный Трампом на эту должность - осудила увольнение МакЭнтарфер.

Больше всего их возмутило обвинение в том, что данные были изменены по политическим мотивам.

"Такое обоснование увольнения доктора МакЭнтарфер не имеет под собой никаких оснований и подрывает доверие к федеральной экономической статистике, которая является краеугольным камнем для принятия разумных экономических решений бизнесом, семьями и политиками", - говорится в заявлении группы "Друзья BLS".

Помимо Бич, заявление подписала Эрика Грошен, комиссар BLS при бывшем президенте Бараке Обаме.

Что было сказано в отчете

Пятничный отчет о занятости показал, что в июле в США было создано 73 000 рабочих мест, а в мае и июне - на 258 000 меньше, чем предполагалось ранее.

Также в отчете сказано, что экономика резко ослабла за время пребывания Трампа у власти, что соответствует замедлению экономического роста в первой половине года и росту инфляции в июне. Как пишет издание, это вероятно, связано с тарифами Трампа.

Кроме того, Euronews пишет, что Трамп не всегда относился с таким подозрением к ежемесячному отчету о рабочих местах и с энтузиазмом отреагировал после выхода первых майских данных 6 июня, когда первоначально сообщалось, что экономика прибавила 139 000 рабочих мест.

"Отличные цифра по количеству рабочих мест, фондовый рынок растет", - писал тогда Трамп.

Позже оценка была пересмотрена в сторону уменьшения до 125 000 рабочих мест.