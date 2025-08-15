Трамп допускает гарантии безопасности для Украины, но без вступления в НАТО

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что во время встречи на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.

По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио утверждал, что гарантии безопасности для Украины и территориальные уступки должны стать частью мирных переговоров с Россией.