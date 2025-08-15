Трамп допускає гарантії безпеки для України, але без вступу до НАТО

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро завляв, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп буде вимагати від російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь та обіцяє гарантії безпеки Україні спільно з іншими партнерами.

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.

За інформацією ЗМІ, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо стверджував, що гарантії безпеки для України та територіальні поступки повинні стати частиною мирних переговорів з Росією.