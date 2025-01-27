Трамп "помог" Венгрии поддержать продление санкций против России, - глава МИД Польши

Президент США Дональд Трамп, вероятно, повлиял на Венгрию в вопросе продления санкций Евросоюза против России. Поэтому Будапешт проголосовал за продолжение ограничений.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как напоминает издание, глава польского МИД принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, где было принято решение о продлении экономических ограничений, введенных против России в связи с войной в Украине. Главным камнем преткновения в вопросе санкций была позиция Венгрии.
По мнению Сикорского, Венгрия решила снять свое вето на продолжение санкций из-за заявления Трампа, который четко назвал Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против России, если Москва не решит провести мирные переговоры. Это и побудило Будапешт поменять позицию.
"Я думаю, что президент Трамп здесь помог", - рассказал министр.
Также Сикорский уточнил, что принятие 16-го пакета санкций против РФ, который может быть утвержден уже к 24 февраля, "входит в список задач" польского председательства в Евросоюзе.
Напомним, сегодня, 27 января, министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно поддержали продление санкций против России. Существовала угроза, что Венгрия могла заблокировать такое решение.
В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на прошлой неделе заявлял, что его страна поддержит продление санкций, если получит гарантии беспрепятственного поставок газа и нефти.
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