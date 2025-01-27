Трамп "помог" Венгрии поддержать продление санкций против России, - глава МИД Польши

Как напоминает издание, глава польского МИД принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, где было принято решение о продлении экономических ограничений, введенных против России в связи с войной в Украине. Главным камнем преткновения в вопросе санкций была позиция Венгрии.

По мнению Сикорского, Венгрия решила снять свое вето на продолжение санкций из-за заявления Трампа, который четко назвал Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против России, если Москва не решит провести мирные переговоры. Это и побудило Будапешт поменять позицию.

"Я думаю, что президент Трамп здесь помог", - рассказал министр.

Также Сикорский уточнил, что принятие 16-го пакета санкций против РФ, который может быть утвержден уже к 24 февраля, "входит в список задач" польского председательства в Евросоюзе.