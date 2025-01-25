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Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России

Будапешт, Суббота 25 января 2025 19:09
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Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят вопрос продления действия санкций против России. Венгрия может заблокировать решение, если не будет выполнено ее требование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на странице в Facebook.

"Формула понятна: в дальнейшем нельзя продолжать так, чтобы мы одновременно платили за чужую войну и одновременно закрывали глаза на риски для нашей энергетической безопасности. Украина и/или ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию", - написал венгерский министр.

По его словам, позицию Будапешта он изложил сегодня главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.

"Убеждать нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил он.

Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу, поскольку контракт с российским "Газпромом" закончился. Основными получателями российского газа в ЕС были Венгрия и Словакия. Поэтому такое решение Украины вызвало шквал критики со стороны указанных стран-соседей.

Так, словацкий премьер Роберт Фицо угрожал создать препятствия на пути Украины в ЕС, а также прекратить поддержку украинских беженцев, если транзит газа не возобновят.

Венгерский премьер Виктор Орбан также угрожал Украине ответом на остановку транзита. А теперь перешел к действиям и хочет заблокировать продление европейских санкций против России. Как заявлял глава польского правительства Дональд Туск, такой шаг Орбана покажет, что он в команде российского диктатора Владимира Путина.

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