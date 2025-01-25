Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России

На следующей неделе министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят вопрос продления действия санкций против России. Венгрия может заблокировать решение, если не будет выполнено ее требование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на странице в Facebook .

"Формула понятна: в дальнейшем нельзя продолжать так, чтобы мы одновременно платили за чужую войну и одновременно закрывали глаза на риски для нашей энергетической безопасности. Украина и/или ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию", - написал венгерский министр.

По его словам, позицию Будапешта он изложил сегодня главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней.

"Убеждать нужно не нас, а получить гарантии от украинцев", - добавил он.