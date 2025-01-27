Министры ЕС поддержали продление санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас.

Она добавила, что санкции против России продолжат лишать Москву доходов для финансирования полномасштабной войны и отметила, что враг должен заплатить за вред, который наносит.

"Европа выполняет: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России", - написала Каллас.

Санкции против России

После полномасштабного вторжения Запад ввел санкции, направленные на изоляцию России и ослабление ее экономического и военного потенциала.

Санкции охватывали широкий спектр мер: от финансовых ограничений, таких как отключение российских банков от системы SWIFT, до запрета экспорта высокотехнологичных товаров, включая микрочипы, авиационное оборудование и передовые технологии. Кроме того, были введены персональные санкции против чиновников, олигархов и компаний, связанных с режимом диктатора Владимира Путина.

На прошлой неделе Венгрия пыталась шантажировать ЕС, угрожая заблокировать решение о продлении санкций против России. Как пишет Politico, Будапешт в последний момент все же согласился принять решение.

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