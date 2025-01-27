Трамп "допоміг" Угорщині підтримати продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Польщі

Як нагадує видання, очільник польського МЗС узяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було ухвалено рішення про продовження економічних обмежень, запроваджених проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Головним каменем спотикання в питанні санкцій була позиція Угорщини.

На думку Сікорського, Угорщина вирішила зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Трампа, який чітко назвав Володимира Путіна агресором і пригрозив санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить провести мирні переговори. Це й спонукало Будапешт змінити позицію.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", - розповів міністр.

Також Сікорський уточнив, що ухвалення 16-го пакета санкцій проти РФ, який може бути затверджено вже до 24 лютого, "входить до списку завдань" польського головування в Євросоюзі.