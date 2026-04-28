Конец картеля? Почему ОАЭ выходят из ОПЕК и как это может обернуться для мира
Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из ОПЕК после шести десятилетий членства в организации. Выход состоится уже в эту пятницу, 1 мая.
Что такое ОПЕК, почему Эмираты решили порвать с ней и как это может сказаться на мире - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Суть картеля: ОПЕК и расширенный формат ОПЕК+ - это объединение нефтедобывающих стран, которые искусственно управляют мировыми ценами на нефть.
- Внезапный демарш: ОАЭ, которые были третьим по величине игроком ОПЕК, неожиданно выходят из организации, чтобы самостоятельно решать, сколько нефти им добывать.
- Причины выхода: ОАЭ имели многолетнюю конкуренцию с лидером картеля - Саудовской Аравией, но решение может быть подготовкой к открытию Ормузского пролива.
- Потеря влияния ОПЕК: Из-за демарша Эмиратов картель может потерять свои функции, и способность диктовать миру цены.
- Последствия для мира: Ситуация будет иметь двойной эффект: с одной стороны это может снизить цены на топливо, с другой - ударить по глобальным инвестициям.
Что такое ОПЕК?
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это своеобразный картель или закрытый "клуб" стран, которые добывают и продают значительную часть мировой нефти. Организация была создана в 1960 году, и сейчас в нее входят 12 стран, преимущественно с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки:
- Алжир
- Венесуэла
- Габон
- Экваториальная Гвинея
- Ирак
- Иран
- Республика Конго
- Кувейт
- Ливия
- Нигерия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
Безоговорочным лидером и самым влиятельным игроком этого клуба является Саудовская Аравия.
Чем занимается ОПЕК?
Главная цель ОПЕК - управлять мировыми ценами на нефть, чтобы они были выгодными для стран-продавцов.
Организация делает это путем контроля предложения на рынке:
- Если цена на нефть падает - ОПЕК договаривается искусственно сократить добычу (вводит квоты). Нефти на мировом рынке становится меньше, возникает дефицит, и цена растет.
- Если цена слишком высокая - страны могут договориться увеличить добычу, чтобы удовлетворить спрос клиентов и стабилизировать рынок.
Что такое ОПЕК+ и в чем разница?
ОПЕК+ - это расширенный формат того же "клуба". Это альянс между официальными членами ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, которые не входят в организацию, но согласились координировать с ней свои действия.
Главный игрок в "плюсе" - Россия. В альянс также входят Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Малайзия, Оман, Судан, Южный Судан и другие.
Формат появился в 2016 году. Тогда США начали добывать очень много собственной сланцевой нефти. ОПЕК поняла, что ее собственной доли на рынке уже недостаточно, чтобы диктовать миру цены. Поэтому Саудовская Аравия объединила усилия с РФ и другими независимыми экспортерами.
Вместе страны ОПЕК+ контролируют более 40% мировой добычи нефти. Их совместные решения о том, сколько баррелей выкачивать из-под земли, прямо влияют на стоимость топлива на заправках по всему миру и на глобальную инфляцию.
Каково значение ОАЭ для ОПЕК?
Как пишет Bloomberg, до начала конфликта на Ближнем Востоке ОАЭ были третьей по величине страной ОПЕК, обеспечивая примерно 12% общего объема поставок. Выход ОАЭ - значительная потеря для организации в худший момент, когда война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.
ОАЭ уже много лет конкурируют с лидером ОПЕК - Саудовской Аравией - за влияние в регионе и спорят из-за нефти. Абу-Даби хочет привлекать инвестиции и наращивать добычу, тогда как Эр-Рияд, наоборот, заставляет картель ограничивать поставки на рынок.
Из-за этих конфликтов ОАЭ уже угрожали выйти из организации ранее, но до дела тогда так и не дошло.
Почему ОАЭ выходят из ОПЕК?
О своем решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ Эмираты не предупредили ни одну из стран-участниц. Как сказал Reuters министр энергетики ОАЭ Сухаиль Мохамед аль-Мазруи, решение приняли после тщательного изучения энергетических стратегий страны.
Выйдя из организации, Эмираты смогут самостоятельно определять, сколько нефти им добывать, пояснил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Это может быть подготовкой к разблокированию Ормузского пролива.
"Рано или поздно вопрос Ормузского пролива будет урегулирован. И каждая из стран останется сама по себе и с огромным желанием как можно скорее наверстать те убытки, которые понес их нефтедобывающий комплекс. И ничего не будет сдерживать, например, те же ОАЭ в резком увеличении общего объема добычи. И тогда вообще теряется функция ОПЕК", - сказал эксперт.
Какими могут быть последствия для ОПЕК и мира?
Поведение ОАЭ добавляет турбулентности мировому рынку нефти, который и так находится в состоянии высокого напряжения. По словам Пендзина, сейчас крайне трудно делать четкие прогнозы, пока не станут понятны окончательные шаги Эмиратов.
"А эта ситуация с ОАЭ может внести еще больший, скажем так, хаос. Он может выразиться и как в росте цены, так и в падении", - отметил эксперт, добавив, что сегодня ОПЕК и ОПЕК+ теряют свое значение в формировании мировых цен на нефть.
В то же время глава экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук предполагает, что на определенный период картель может вообще перестать существовать как единый эффективный механизм.
И хотя общие интересы впоследствии могут снова объединить нефтедобывающие страны, пока раскол в ОПЕК будет иметь для мира двойной эффект, пояснил он.
Отсутствие картельного сговора и рост конкуренции между экспортерами неизбежно приведет к увеличению предложения на рынке. Это потянет цены на нефть вниз, что является абсолютно выгодным и положительным сценарием как для Украины, так и для Европы в целом.
Однако дешевая нефть означает резкое падение доходов стран ОПЕК. Традиционно эти нефтедоллары являются мощным источником инвестиций в экономики ЕС и США. Уменьшение этих вливаний способно дестабилизировать мировые финансы.
"Поэтому такой вот, скажем, только положительной стороны в этом нет. Это такая сложная история. И что из этих факторов будет преобладающим, еще нужно посмотреть", - пояснил Кушнирук.