Не в России. Индия нашла замену нефти с Ближнего Востока и готовит масштабный импорт

Индия собирается импортировать самый большой за последние шесть лет объем нефти из Венесуэлы, что компенсирует ее дефицит с Ближнего Востока, вызванный войной в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным Kpler, в апреле к западному побережью Индии из Венесуэлы поступит самый большой объем с февраля 2020 года - более 12 миллионов баррелей.

Партии, прибывающие в этом месяце, вероятно, были забронированы до недавних перебоев в поставках с Ближнего Востока. Это подчеркивает долгосрочное стратегическое изменение, а не чисто реактивный шаг, отметил аналитик Сумит Ритолия.

"Эта южноазиатская страна, которая импортирует около 90% нефти, искала альтернативы после того, как война с Ираном нарушила поставки через Ормузский пролив, через который обычно проходит почти 40% нефтяных поставок страны", - пишет агентство.

Отмечается, что Венесуэла производит подобные смеси с высоким содержанием серы, и Индия ранее была основным покупателем у этого производителя из ОПЕК, прежде чем торговля была ограничена санкциями США. Позже Вашингтон ослабил их после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро.

