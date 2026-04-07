ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Не в России. Индия нашла замену нефти с Ближнего Востока и готовит масштабный импорт

13:56 07.04.2026 Вт
Вероятно, апрельские партии были забронированы еще до блокады Ормузского пролива
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Индия ожидает прибытия более 12 миллионов баррелей нефти (Getty Images)

Индия собирается импортировать самый большой за последние шесть лет объем нефти из Венесуэлы, что компенсирует ее дефицит с Ближнего Востока, вызванный войной в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным Kpler, в апреле к западному побережью Индии из Венесуэлы поступит самый большой объем с февраля 2020 года - более 12 миллионов баррелей.

Партии, прибывающие в этом месяце, вероятно, были забронированы до недавних перебоев в поставках с Ближнего Востока. Это подчеркивает долгосрочное стратегическое изменение, а не чисто реактивный шаг, отметил аналитик Сумит Ритолия.

"Эта южноазиатская страна, которая импортирует около 90% нефти, искала альтернативы после того, как война с Ираном нарушила поставки через Ормузский пролив, через который обычно проходит почти 40% нефтяных поставок страны", - пишет агентство.

Отмечается, что Венесуэла производит подобные смеси с высоким содержанием серы, и Индия ранее была основным покупателем у этого производителя из ОПЕК, прежде чем торговля была ограничена санкциями США. Позже Вашингтон ослабил их после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ситуация на энергорынке

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что такое Ормузский пролив и почему его блокада Ираном подняла мировые цены на нефть. Именно через эту артерию проходит значительная часть мирового экспорта топлива.

Также сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили безопасность торговых путей на фоне обострения войны США и Израиля с Тегераном.

Кроме того, Индия впервые за семь лет возобновила импорт нефти и сжиженного газа из Ирана на фоне блокады Ормузского пролива. До этого Дели избегало торговли с Тегераном, строго придерживаясь санкционного режима США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
