Сделка с Ираном должна предотвратить создание ядерного оружия, - Рубио
Новое мирное предложение Ирана оказалось лучше, чем ожидали в США. Однако будущая сделка должна предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
Как известно, новое иранское предложение предусматривает возобновление работы Ормузкого пролива, но откладывает обсуждение ядерной программы.
В интервью Fox News Рубио отказался строить предположения о том, будет ли это приемлемо для президента США Дональда Трампа или что произойдет, если сделка не будет достигнута. Этот вопрос он переадресовал президенту, но сказал следующее:
"Достаточно сказать, что ядерный вопрос - это причина, по которой мы вообще оказались в этой ситуации", - заявил он, добавив, что ядерная программа Ирана "остается ключевой проблемой".
Также дипломат добавил, что Тегеран "серьезно настроен выяснить, как выиграть себе больше времени", а также сказал, что сделка с Ираном должна предотвратить создание ядерного оружия.
"Они опытные переговорщики, и мы должны обеспечить, чтобы любая заключенная сделка, любое соглашение, однозначно предотвратило бы их стремление к созданию ядерного оружия в любой момент", - подчеркнул он.
В то же время Рубио говорит, что "остаются вопросы о том", имел ли человек, который передал США новое мирное предложение, полномочия на его подачу.
"Затем этим иранцам приходится вести переговоры с другими иранцами, чтобы выяснить, на что они могут согласиться, что они могут предложить, на что они готовы пойти и даже с кем они готовы встретиться", - пояснил чиновник.
Резюмируя госсекретарь добавил, что у США есть сведения о том, что аятолла Моджтаба Хаменеи жив, но он усомнился в том, обладает тот "достаточным духовным авторитетом, чтобы действительно исполнять обязанности верховного лидера".
Вероятная сделка между США и Ираном
Также мы писали, что по данным WSJ, президент США Дональд Трамп провел совещание со своей командой по нацбезопасности по поводу нового мирного предложения Ирана.
Он не отверг его категорически, но оценил скептически и сомневается, что Иран готов выполнить условие и гарантировать, что не будет разрабатывать ядерное оружие. Теперь, как ожидается, США продолжат переговоры и в ближайшие дни могут дать ответ и встречные предложения.