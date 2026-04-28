Сделка с Ираном должна предотвратить создание ядерного оружия, - Рубио

Новое мирное предложение Ирана оказалось лучше, чем ожидали в США. Однако будущая сделка должна предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

Как известно, новое иранское предложение предусматривает возобновление работы Ормузкого пролива, но откладывает обсуждение ядерной программы.

В интервью Fox News Рубио отказался строить предположения о том, будет ли это приемлемо для президента США Дональда Трампа или что произойдет, если сделка не будет достигнута. Этот вопрос он переадресовал президенту, но сказал следующее:

"Достаточно сказать, что ядерный вопрос - это причина, по которой мы вообще оказались в этой ситуации", - заявил он, добавив, что ядерная программа Ирана "остается ключевой проблемой".

Также дипломат добавил, что Тегеран "серьезно настроен выяснить, как выиграть себе больше времени", а также сказал, что сделка с Ираном должна предотвратить создание ядерного оружия.

"Они опытные переговорщики, и мы должны обеспечить, чтобы любая заключенная сделка, любое соглашение, однозначно предотвратило бы их стремление к созданию ядерного оружия в любой момент", - подчеркнул он.

В то же время Рубио говорит, что "остаются вопросы о том", имел ли человек, который передал США новое мирное предложение, полномочия на его подачу.

"Затем этим иранцам приходится вести переговоры с другими иранцами, чтобы выяснить, на что они могут согласиться, что они могут предложить, на что они готовы пойти и даже с кем они готовы встретиться", - пояснил чиновник.

Резюмируя госсекретарь добавил, что у США есть сведения о том, что аятолла Моджтаба Хаменеи жив, но он усомнился в том, обладает тот "достаточным духовным авторитетом, чтобы действительно исполнять обязанности верховного лидера".