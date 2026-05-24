Трамп раскрыл неожиданную тактику по ядерной сделке с Ираном

США ведут конструктивные переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Однако американская сторона сознательно не спешит с подписанием документа, поскольку время играет в ее пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Детали переговорного процесса

По словам американского лидера, текущие переговоры с Тегераном проходят упорядоченно и значительно профессиональнее предыдущих. Он отметил, что уже дал соответствующие указания своим представителям на переговорах.

"Я сообщил своим представителям не спешить со сделкой, пока время на нашей стороне. Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно. Ошибок быть не может!" - подчеркнул Трамп.

В то же время он предупредил, что действующая экономическая блокада против Исламской Республики будет оставаться в силе до тех пор, пока новое соглашение не будет окончательно достигнуто, заверено и подписано.

Главное условие США

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что позиция Вашингтона по ядерным амбициям Ирана остается бескомпромиссной.

По его словам, власти Ирана должны четко понимать, что им не позволят разрабатывать или закупать ядерное оружие или бомбу.

Трамп также критически вспомнил предыдущую ядерную сделку времен администрации бывшего президента США Барака Обамы, назвав ее "прямым путем" к созданию Тегераном ядерного арсенала.