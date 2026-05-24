Трамп раскрыл неожиданную тактику по ядерной сделке с Ираном
США ведут конструктивные переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. Однако американская сторона сознательно не спешит с подписанием документа, поскольку время играет в ее пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Детали переговорного процесса
По словам американского лидера, текущие переговоры с Тегераном проходят упорядоченно и значительно профессиональнее предыдущих. Он отметил, что уже дал соответствующие указания своим представителям на переговорах.
"Я сообщил своим представителям не спешить со сделкой, пока время на нашей стороне. Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно. Ошибок быть не может!" - подчеркнул Трамп.
В то же время он предупредил, что действующая экономическая блокада против Исламской Республики будет оставаться в силе до тех пор, пока новое соглашение не будет окончательно достигнуто, заверено и подписано.
Главное условие США
Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что позиция Вашингтона по ядерным амбициям Ирана остается бескомпромиссной.
По его словам, власти Ирана должны четко понимать, что им не позволят разрабатывать или закупать ядерное оружие или бомбу.
Трамп также критически вспомнил предыдущую ядерную сделку времен администрации бывшего президента США Барака Обамы, назвав ее "прямым путем" к созданию Тегераном ядерного арсенала.
Переговоры США и Ирана
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что масштабное соглашение между Вашингтоном и Тегераном уже в основном согласовано. По его словам, к историческому компромиссу, кроме США и Ирана, присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания и Бахрейн.
Одним из ключевых элементов этой договоренности является полное открытие стратегического Ормузского пролива, через который традиционно транспортируют около 20% мировой добычи нефти и газа.
Трамп также отметил, что провел успешные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху по этому вопросу.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Индию анонсировал скорое появление "хороших новостей" на дипломатическом фронте. По его словам, стороны существенно продвинулись вперед в урегулировании кризиса вокруг Ормузского пролива, хотя определенные сложные вопросы все еще остаются на повестке дня.
Соединенные Штаты рассчитывают финализировать детали и объявить об окончательных достижениях в ближайшее время.