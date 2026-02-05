Трамп чітко сказав Путіну, що він не мав права нападати на Україну, - Венс

Президент США Дональд Трамп чітко заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що він не мав права нападати на Україну.

Як повідомляє РБК-Україна про це віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів в інтерв’ю журналістці Мегі Келлі.

За його словами, Трамп визнав, що Путін не мав права нападати на Україну. Водночас американський лідер припустив можливість взаємодії з Росією в окремих сферах, де інтереси можуть перетинатися.

"Коли люди кажуть: "Ви не можете працювати з Путіним, бо не погоджуєтеся з вторгненням в Україну. Президент чітко відповідає: "Путін не мав вторгатися в Україну. Ми працюватимемо, щоб це припинити, але можуть бути й сфери співпраці", - сказав Венс.

Віцепрезидент США наголосив, що така позиція відповідає підходу Трампа до зовнішньої політики, яка базується на прагматизмі та пріоритеті національних інтересів США.

Венс також підкреслив, що Трамп не ділить світ на "друзів" і "ворогів", а працює з конкретними союзами та інтересами.

"Можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих. Ключова відмінність підходу Трампа - готовність говорити з будь-ким, яка є інструментом завершення конфліктів", - зазначив він.