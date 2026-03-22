Саммит Трампа и Си Цзиньпина перенесли: Politico узнало причину

00:07 22.03.2026 Вс
Официально в Белом доме отрицают, что дата саммита связана с войной в Иране
aimg Маловичко Юлия
Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила иностранным чиновникам, что не будет назначать новую дату встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, пока не завершится активная фаза войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.

Читайте также: Иран может стать препятствием для встречи Трампа с Си Цзиньпином

Неназванный дипломат из Вашингтона, знакомый с подготовкой саммита Трампа и Си, заявил, что власти США дали понять: новые даты переговоров лидеров предложат только после окончания активной фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Эту информацию подтвердил и другой анонимный источник, близкий к администрации и осведомленный о планировании встречи.

В то же время в Белом доме отрицают, что сроки саммита привязаны к войне с Ираном.

"Это фейковые новости. США и Китай ведут продуктивные переговоры о переносе визита президента Трампа - объявления будут сделаны в ближайшее время", - заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Как известно, встреча лидеров США и Китая, которая планировалась на конец марта, уже была отложена на несколько недель из-за войны в Иране, которая стала ключевым приоритетом для Вашингтона.

На фоне этого война на Ближнем Востоке продолжает обостряться и уже влияет на глобальную политику и экономику, в том числе на отношения США и Китая.

Во время предыдущей встречи в октябре в Южной Корее Трамп и Си добились прогресса в предотвращении эскалации торговой войны. Китай пообещал увеличить закупки американской агропродукции и ослабить ограничения на экспорт критически важных минералов, а США согласились продлить паузу по введению высоких пошлин на китайские товары.

Эксперты считают, что отсутствие личной встречи лидеров не обязательно сорвет стабилизацию отношений. В то же время, они предупреждают о рисках новых точек напряжения, которые могут повлиять на хрупкое перемирие между странами.

Напомним, недавно Трамп и Си провели телефонный разговор. Издание Politico считает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. Лидеры обсудили различные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, диалог между США и Китаем является "жизненно важным" для предотвращения глобальных ошибок.

Больше по теме:
Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО