Трамп отложил визит в Китай: в Белом доме назвали новую дату и причину

Визит президента США Дональда Трампа в Китай перенесли на середину мая из-за войны с Ираном. Зато лидер КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон с ответным визитом позже в этом году.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга .

Новые сроки саммита

Поездка президента США в Пекин, которая должна была состояться ранее, теперь запланирована на 14 и 15 мая.

Перенос встречи с Си Цзиньпином инициировал сам американский лидер.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, причиной изменения планов стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

"На прошлой неделе Трамп объявил, что попросил Китай о переносе саммита, ссылаясь на войну с Ираном", - говорится в сообщении.

Кроме поездки Трампа в Китай, стороны согласовали визит китайской делегации в США.

Ливитт подтвердила, что Си Цзиньпин вместе с женой посетят Вашингтон позже в этом году, однако конкретная дата ответного визита еще не определена.