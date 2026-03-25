Трамп отложил визит в Китай: в Белом доме назвали новую дату и причину
Визит президента США Дональда Трампа в Китай перенесли на середину мая из-за войны с Ираном. Зато лидер КНР Си Цзиньпин посетит Вашингтон с ответным визитом позже в этом году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга.
Новые сроки саммита
Поездка президента США в Пекин, которая должна была состояться ранее, теперь запланирована на 14 и 15 мая.
Перенос встречи с Си Цзиньпином инициировал сам американский лидер.
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, причиной изменения планов стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке.
"На прошлой неделе Трамп объявил, что попросил Китай о переносе саммита, ссылаясь на войну с Ираном", - говорится в сообщении.
Кроме поездки Трампа в Китай, стороны согласовали визит китайской делегации в США.
Ливитт подтвердила, что Си Цзиньпин вместе с женой посетят Вашингтон позже в этом году, однако конкретная дата ответного визита еще не определена.
Саммит Трампа и Си Цзиньпина перенесли
Напомним, встреча лидеров США и Китая откладывалась несколько раз. Сначала планировалось, что Дональд Трамп посетит Пекин в первую неделю апреля, а главной темой переговоров должна была стать глобальная безопасность.
Впоследствии появилась информация, что конфликт на Ближнем Востоке может стать препятствием для встречи. Трамп заявлял, что готов отложить визит, выдвинув Пекину определенные требования на фоне напряженности в регионе.
Позже стало известно, что администрация США не будет назначать новую дату саммита, пока не завершится активная фаза войны с Ираном.
Хотя официально в Белом доме отрицали прямую связь между датой поездки и боевыми действиями, источники издания Politico подтверждали, что именно иранский вопрос стал ключевой причиной задержки.