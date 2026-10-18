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Под Львовом из-за атаки РФ горят склады логистического комплекса, под ударом снова Малехов

12:17 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Под Львовом из-за атаки РФ горят склады логистического комплекса, под ударом снова Малехов Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)
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Во Львовской области в результате российской атаки 18 октября поврежден состав логистического комплекса и два жилых дома. В Малехове после сбития дрона вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По словам главы области, около 11.20 силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Малеховом. В результате атаки поврежден логистический комплекс, на территории которого загорелось складское здание.

На месте работают пожарные и другие службы. По состоянию на момент уведомления информации о пострадавших не поступало.

Под Львовом из-за атаки РФ горят склады логистического комплекса, под ударом снова Малехов
Фото: расположение Малехова вблизи Львова на карте (скриншот)

Кроме того, по данным Козицкого, около 10:30 в Мурованом обломки российского беспилотника повредили два жилых дома.

Напомним, 13 октябряроссийский реактивный беспилотник упал в Малехове вблизи Львова после работы ПВО. В результате атаки были повреждены частные дома, также сообщалось об одном пострадавшем.

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