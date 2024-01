Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину

По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при том условии, если Трамп сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что если Трамп действительно имеет "формулу" прекращения войны, то он хочет знать, какая она.

President Zelenskyy tells @mattfrei that he invites Donald Trump to Ukraine - if he can 'stop the war in 24 hours', a comment the former US President has made about the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/0xNDoSkE34