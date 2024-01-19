Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и снова пригласил его в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при том условии, если Трамп сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что если Трамп действительно имеет "формулу" прекращения войны, то он хочет знать, какая она.

President Zelenskyy tells @mattfrei that he invites Donald Trump to Ukraine - if he can 'stop the war in 24 hours', a comment the former US President has made about the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/0xNDoSkE34 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

Что сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что может остановить войну России против Украины. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине большее вооружение, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится – забрать запасы.

Реакция Зеленского на его заявление

Тогда Владимир Зеленский заявил, что если Украина откажется от такого предложения – отдать свои территории – и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО в результате поражения Украины?

"То есть он решил, что если не замораживать конфликт, если разрешить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится", – добавил он.

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори", – подчеркнул президент.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, это уже не первое скандальное заявление бывшего президента США Дональда Трампа о войне в Украине.

В частности, он неоднократно предлагал нашим властям отдать временно оккупированные территории России. Он также говорил, что наша страна проигрывает в войне.

При этом Трамп называл российского диктатора Владимира Путина "умным" и не захотел признать его военным преступником.

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