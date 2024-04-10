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Зеленский о плане Трампа по прекращению войны: это очень примитивная идея

Среда 10 апреля 2024 00:26
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Зеленский о плане Трампа по прекращению войны: это очень примитивная идея Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Если мирный план Дональда Трампа по войне в Украине заключается лишь в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея. Когда речь идет о человеческих жизнях, Украине не может рисковать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если идея заключается в этом, то это идея очень примитивная", - отметил Зеленский.

По его словам, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то он с радостью выслушает его идею.

"Нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать", - добавил глава государства.

Зеленский также напомнил, что в ходе разговоров о переговорах с РФ, важно помнить о том, что Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы здесь имеем дело с Путиным. Все, о чем он говорил до этого, в дальнейшем он делал по-другому. Мы не можем ему доверять", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в частном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

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