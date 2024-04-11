После приглашения Зеленского. Трамп считает нецелесообразным визит в Украину "прямо сейчас"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что посещать Украину сейчас ему было бы нецелесообразно, пока продолжается предвыборная гонка. Ранее украинский президент Владимир Зеленский приглашал его совершить такой визит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Крайнее приглашение от Зеленского звучало в опубликованном во вторник, 10 апреля, интервью изданию Axel Springer. Глава украинского государства попросил Трампа посетить страну, в частности, чтобы выслушать идеи экс-президента США относительно прекращения войны России против Украины.

Уже в среду представители избирательного штаба Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Штатов не было.

"От Зеленского не было никакой связи, и Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий", - говорится в электронном письме от штаба.

Следует заметить, что поездки кандидатов в президенты США за границу являются довольно частой практикой. Такие визиты осуществляются, в частности, с целью улучшить свою внешнюю политику.

Так, например, бывшие кандидаты "республиканцы" Майк Пенс и Крис Кристи посещали Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Также отметим, что Трамп во время своей первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

Что предшествовало

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что Дональд Трамп в приватном разговоре заявил о готовности прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Позже советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

В марте 2023 года Дональд Трамп уже обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года. При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Ранее, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что если мирный план Трампа по войне в Украине состоит только в передаче части территорий России, то это очень примитивная идея.

Также напомним, что прежде Зеленский приглашал Трампа в Украину также и в январе.