Трамп анонсировал визит в Китай и назвал сроки

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай уже в начале следующего года.
Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CBS News.
Трамп сказал, что по-прежнему планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце этого месяца в Южной Корее.
Также американский лидер обратил внимание, что более высокие тарифы для Китая вступят в силу 1 ноября, если США и Пекин не смогут достичь сделки. Однако он выразил оптимизм по поводу перспектив достижения соглашения, заявив, что Китай ведет себя очень "уважительно" и платит США "огромные суммы" в виде тарифов.
В настоящее время тарифы на китайский импорт составляют 30%.
Напомним, президент США Дональд Трамп в начале октября заявлял, что он может встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
Но 10 октября американский лидер выступил с резкой критикой Китая. По его словам, Пекин "рассылает письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами".
Трамп подчеркивал, что такая ситуация может создать трудности практически для каждой страны.
Также президент США подчеркивал, что в его встрече с Си Цзиньпином больше нет необходимости.
Буквально через неделю Трамп начал снова хвалить китайского лидера и добавил, что он согласен встретиться с ним в Южной Корее. По его словам, у США "все будет хорошо с Китаем". Также американский лидер добавил, что хочет справедливой сделки.