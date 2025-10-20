Трамп анонсував візит до Китаю і назвав терміни

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку жовтня заявляв, що він може зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Але 10 жовтня американський лідер виступив із різкою критикою Китаю. За його словами, Пекін "розсилає листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкоземельними металами".

Трамп підкреслював, що така ситуація може створити труднощі практично для кожної країни.

Також президент США наголошував, що в його зустрічі з Сі Цзіньпіном більше немає необхідності.

Буквально через тиждень Трамп почав знову хвалити китайського лідера і додав, що він згоден зустрітися з ним у Південній Кореї. За його словами, у США "все буде добре з Китаєм". Також американський лідер додав, що хоче справедливої угоди.