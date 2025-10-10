Трамп резко передумал встречаться с Си Цзиньпином: в чем причина

Президент США Дональд Трамп считает, что в его встрече с лидером Китая Си Цзиньпином "нет необходимости". Причиной стали китайские письма другим странам об экспортном контроле.

"В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами, и практически на все остальное, что только можно придумать, даже если это не производится в Китае", - написал Трамп.

По его словам, такой шаг может заблокировать рынки и создать трудности практически для каждой страны.

Трамп добавил, что к Вашингтону уже обращались другие страны, которые "были возмущены такой враждебностью Китая". При этом отношения США с КНР за последние шесть месяцев были отличными, что "делает этот торговый шаг еще более неожиданным".

Американский лидер обвинил Китай в том, что он хочет "держать мир в заложниках". Он считает, что "все началось с магнитов" и других элементов, которые Пекин "тихо собрал и почти монополизировал".

"Письмо, которое они отправили, занимает много страниц и подробно перечисляет каждый элемент, который они хотят удерживать от других стран… Я не разговаривал с президентом Си, потому что не было причины. Это стало настоящим сюрпризом не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира. Я планировал встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь кажется, что в этом нет необходимости", - уточнил он.

Трамп пригрозил, что в зависимости от дальнейших действий Китая он будет вынужден противодействовать таким шагам. На каждый элемент, который Китай хочет монополизировать, у США "есть два".

"В конечном счете, хотя это может быть болезненно, для США это будет очень полезно. Одной из рассматриваемых мер является значительное увеличение тарифов на китайскую продукцию, поступающую в США. Также серьезно рассматриваются и другие контрмеры", - отметил он.