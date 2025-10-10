ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп резко передумал встречаться с Си Цзиньпином: в чем причина

Вашингтон, Пятница 10 октября 2025 19:10
UA EN RU
Трамп резко передумал встречаться с Си Цзиньпином: в чем причина Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что в его встрече с лидером Китая Си Цзиньпином "нет необходимости". Причиной стали китайские письма другим странам об экспортном контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social.

"В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами, и практически на все остальное, что только можно придумать, даже если это не производится в Китае", - написал Трамп.

По его словам, такой шаг может заблокировать рынки и создать трудности практически для каждой страны.

Трамп добавил, что к Вашингтону уже обращались другие страны, которые "были возмущены такой враждебностью Китая". При этом отношения США с КНР за последние шесть месяцев были отличными, что "делает этот торговый шаг еще более неожиданным".

Американский лидер обвинил Китай в том, что он хочет "держать мир в заложниках". Он считает, что "все началось с магнитов" и других элементов, которые Пекин "тихо собрал и почти монополизировал".

"Письмо, которое они отправили, занимает много страниц и подробно перечисляет каждый элемент, который они хотят удерживать от других стран… Я не разговаривал с президентом Си, потому что не было причины. Это стало настоящим сюрпризом не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира. Я планировал встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь кажется, что в этом нет необходимости", - уточнил он.

Трамп пригрозил, что в зависимости от дальнейших действий Китая он будет вынужден противодействовать таким шагам. На каждый элемент, который Китай хочет монополизировать, у США "есть два".

"В конечном счете, хотя это может быть болезненно, для США это будет очень полезно. Одной из рассматриваемых мер является значительное увеличение тарифов на китайскую продукцию, поступающую в США. Также серьезно рассматриваются и другие контрмеры", - отметил он.

Анонс встречи Трампа с Си Цзиньпином

Напомним, только 2 октября президент США Дональд Трамп заявлял, что его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином может состояться через месяц.

Он отмечал, что основным предметом обсуждения должна стать соя, поскольку Китай "исключительно по торговым причинам" отказывается покупать ее у американских фермеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит