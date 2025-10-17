Снова передумал? Трамп начал хвалить Си Цзиньпина и согласился на встречу
Президент США Дональд Трамп выразил восхищение китайским коллегой Си Цзиньпином и анонсировал встречу с ним через две недели в Южной Корее, хотя еще на прошлой неделе сомневался в ней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, что с Китаем у нас все будет хорошо, но сделка должна быть справедливой. Она должна быть справедливой", - сказал американский лидер.
Только 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в его встрече с лидером Китая Си Цзиньпином "нет необходимости". Такое заявление он сделал из-за китайских писем другим странам об экспортном контроле.
Американский лидер тогда подчеркнул, что Китай "стал враждебным" и может вызвать блокирование рынков и создать трудности практически для каждой страны.
Сложные отношения США и Китая
Несмотря на заявления о "нейтральной позиции" относительно войны в Украине, Китай сотрудничает с Россией и поставляет агрессору товары двойного назначения, которые используются для производства оружия.
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Сенат поддерживает идею предоставить президенту США Дональду Трампу право ввести 500% тарифы для Китая из-за покупки российской нефти.
Он отметил, что, несмотря на заявления Пекина о желании "сохранить мир во всем мире", покупка Китаем российской нефти подпитывает российскую военную машину.
В ответ министерство иностранных дел Китая назвало "запугиванием и экономическим принуждением" идею США о введении против Пекина 500% тарифов.
По словам представителя китайского ведомства торговое и энергетическое сотрудничество Китая с Россией "является законным и правомерным".